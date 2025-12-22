Gobierno de Saltillo reconoce a hijas e hijos de policías con posada navideña

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Gobierno de Saltillo reconoce a hijas e hijos de policías con posada navideña
    Más de 800 niñas y niños, hijas e hijos de elementos de la Policía de Saltillo, participaron en la posada navideña en el Gimnasio Municipal. FOTO: CORTESÍA

La posada fue en reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente en favor de la seguridad y tranquilidad de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo una posada navideña dirigida a las hijas e hijos de los elementos que integran esta corporación, como un gesto de reconocimiento al trabajo que realizan las y los policías para salvaguardar a la ciudadanía.

El festejo se realizó en el Gimnasio Municipal, donde más de 800 niñas y niños, acompañados por sus madres y padres, disfrutaron de una jornada llena de actividades recreativas en un ambiente de convivencia familiar. Durante el evento hubo piñatas, rifa de regalos, pinta caritas y un refrigerio preparado especialmente para la ocasión.

$!Durante el festejo se realizaron actividades recreativas como piñatas, rifa de regalos y pinta caritas, en un ambiente de convivencia familiar.
Durante el festejo se realizaron actividades recreativas como piñatas, rifa de regalos y pinta caritas, en un ambiente de convivencia familiar. FOTO: CORTESÍA

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que este festejo fue impulsado por el alcalde Javier Díaz González como una muestra de gratitud hacia los elementos de la corporación, quienes previamente participaron en la caravana navideña que recorrió distintos sectores de la ciudad.

$!El comisionado Miguel Ángel Garza Félix destacó que el evento fue un reconocimiento a la labor de los policías y al apoyo que sus familias brindan diariamente.
El comisionado Miguel Ángel Garza Félix destacó que el evento fue un reconocimiento a la labor de los policías y al apoyo que sus familias brindan diariamente. FOTO: CORTESÍA

“Este festejo para todas y todos los hijos de nuestros elementos que brindan seguridad a la ciudad es un agradecimiento del Presidente Municipal, porque estos niños y niñas nos prestan a sus mamás y papás para cuidar de toda la ciudadanía”, expresó Garza Félix durante el evento.

El funcionario destacó que este tipo de acciones fortalecen el sentido de pertenencia entre las y los oficiales, además de reforzar los lazos de confianza al interior de la corporación, lo que se traduce en un mejor desempeño en las labores de prevención y seguridad pública.

$!Madres y padres elementos de la corporación acompañaron a sus hijas e hijos en el festejo, fortaleciendo la unión familiar y el sentido de pertenencia institucional.
Madres y padres elementos de la corporación acompañaron a sus hijas e hijos en el festejo, fortaleciendo la unión familiar y el sentido de pertenencia institucional. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, subrayó que el trabajo coordinado dentro de la corporación será fundamental para enfrentar los retos que se presentarán en 2026, manteniendo la colaboración con autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad en la capital coahuilense.

Con esta posada navideña, el Gobierno Municipal de Saltillo refrendó su compromiso de respaldar no solo a los elementos de seguridad, sino también a sus familias, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la construcción de una ciudad más segura y en paz.

