Gobierno de Saltillo reconoce a hijas e hijos de policías con posada navideña

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo una posada navideña dirigida a las hijas e hijos de los elementos que integran esta corporación, como un gesto de reconocimiento al trabajo que realizan las y los policías para salvaguardar a la ciudadanía. El festejo se realizó en el Gimnasio Municipal, donde más de 800 niñas y niños, acompañados por sus madres y padres, disfrutaron de una jornada llena de actividades recreativas en un ambiente de convivencia familiar. Durante el evento hubo piñatas, rifa de regalos, pinta caritas y un refrigerio preparado especialmente para la ocasión.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que este festejo fue impulsado por el alcalde Javier Díaz González como una muestra de gratitud hacia los elementos de la corporación, quienes previamente participaron en la caravana navideña que recorrió distintos sectores de la ciudad.

“Este festejo para todas y todos los hijos de nuestros elementos que brindan seguridad a la ciudad es un agradecimiento del Presidente Municipal, porque estos niños y niñas nos prestan a sus mamás y papás para cuidar de toda la ciudadanía”, expresó Garza Félix durante el evento. El funcionario destacó que este tipo de acciones fortalecen el sentido de pertenencia entre las y los oficiales, además de reforzar los lazos de confianza al interior de la corporación, lo que se traduce en un mejor desempeño en las labores de prevención y seguridad pública.