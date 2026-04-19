Gobierno Federal beneficia a más de 800 familias con cancelación de hipoteca de Infonavit en Saltillo

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Gobierno Federal beneficia a más de 800 familias con cancelación de hipoteca de Infonavit en Saltillo
    El programa nacional impulsado por el Infonavit busca otorgar certeza jurídica a los ciudadanos. CORTESÍA

Los propietarios de vivienda recibieron sus escrituras, como parte de un programa nacional impulsado por el Gobierno federal a través del Infonavit

En un acto que representa certeza jurídica y alivio económico para cientos de familias, ayer sábado se llevó a cabo la entrega gratuita de más de 800 escrituras de cancelación de hipoteca a propietarios de vivienda en Saltillo.

El evento fue organizado por la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Coahuila, y la entrega forma parte de un esquema nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum enfocado en otorgar de manera gratuita la cancelación de hipotecas a quienes durante años cumplieron con el pago de sus créditos, muchos de ellos considerados en su momento como impagables.

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Con esta entrega, suman más de mil 500 beneficiarios en Coahuila tras eventos realizados en distintas ciudades del estado. CORTESÍA

De acuerdo con lo informado, este programa es coordinado por el Infonavit, bajo la dirección del ingeniero Octavio Romero, con el objetivo de brindar certeza patrimonial a las familias y cerrar ciclos financieros que durante años representaron una carga económica.

Con estas acciones, suman ya más de mil 500 familias beneficiadas en Coahuila, tras entregas previas realizadas en municipios como Piedras Negras y Nueva Rosita durante los meses de diciembre y marzo.

Autoridades destacaron que este tipo de programas no solo permiten regularizar la situación legal de las viviendas, sino que también contribuyen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, al otorgarles plena propiedad sobre su patrimonio.

La entrega masiva de escrituras reafirma el compromiso de las autoridades por atender rezagos históricos en materia de vivienda y garantizar que más familias cuenten con seguridad jurídica sobre su hogar.

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Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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