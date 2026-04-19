Gobierno Federal beneficia a más de 800 familias con cancelación de hipoteca de Infonavit en Saltillo

El evento fue organizado por la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) en Coahuila, y la entrega forma parte de un esquema nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum enfocado en otorgar de manera gratuita la cancelación de hipotecas a quienes durante años cumplieron con el pago de sus créditos, muchos de ellos considerados en su momento como impagables.

En un acto que representa certeza jurídica y alivio económico para cientos de familias, ayer sábado se llevó a cabo la entrega gratuita de más de 800 escrituras de cancelación de hipoteca a propietarios de vivienda en Saltillo.

De acuerdo con lo informado, este programa es coordinado por el Infonavit, bajo la dirección del ingeniero Octavio Romero, con el objetivo de brindar certeza patrimonial a las familias y cerrar ciclos financieros que durante años representaron una carga económica.

Con estas acciones, suman ya más de mil 500 familias beneficiadas en Coahuila, tras entregas previas realizadas en municipios como Piedras Negras y Nueva Rosita durante los meses de diciembre y marzo.

Autoridades destacaron que este tipo de programas no solo permiten regularizar la situación legal de las viviendas, sino que también contribuyen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, al otorgarles plena propiedad sobre su patrimonio.

La entrega masiva de escrituras reafirma el compromiso de las autoridades por atender rezagos históricos en materia de vivienda y garantizar que más familias cuenten con seguridad jurídica sobre su hogar.