De nicho a tradición: el Otaku Fest refleja una nueva forma de convivencia en Saltillo

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    De nicho a tradición: el Otaku Fest refleja una nueva forma de convivencia en Saltillo
    La edición número 18 del Otaku Fest se realizará el 16 y 17 de mayo con diversas actividades temáticas. FACEBOOK

El evento se realizará los próximos 16 y 17 de mayo en las instalaciones de Canacintra, consolidándose como una de las convenciones más importantes de la cultura geek

Lo que antes era visto como un gusto de nicho hoy reúne a cientos de familias en Saltillo. El Otaku Fest 2026 no solo será una convención de anime, sino un espacio donde distintas generaciones conviven a través de una misma afición: la cultura geek.

A realizarse los próximos 16 y 17 de mayo en Canacintra, el evento llega a su edición número 18 en la ciudad, consolidándose como uno de los encuentros más constantes para los seguidores del anime, los videojuegos y el cosplay.

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Pero más allá de los invitados o las actividades, el fenómeno que se vive en cada edición habla de un cambio cultural: jóvenes que crecieron viendo series japonesas ahora regresan acompañados de sus hijos, replicando gustos, dinámicas y hasta formas de expresión.

En los pasillos del evento no es extraño ver personajes de distintas épocas conviviendo: desde clásicos como Los Caballeros del Zodiaco hasta producciones actuales como Demon Slayer, en un mismo espacio donde la edad deja de ser una barrera.

Este tipo de convenciones se han convertido en puntos de encuentro donde la identidad se construye a través del cosplay, el dibujo, la música y los videojuegos. Más que un entretenimiento, para muchos asistentes representa una forma de expresión personal y pertenencia a una comunidad que durante años fue considerada minoritaria.

Además, el Otaku Fest también funciona como plataforma para creadores locales: ilustradores, cosplayers y emprendedores que encuentran en estos espacios una oportunidad para mostrar su trabajo y generar ingresos. En cada edición, los llamados “callejones” o áreas de artistas se llenan de talento regional que apuesta por profesionalizar su trabajo dentro de la cultura geek.

Incluso, el crecimiento del evento refleja un cambio en la percepción social. Lo que antes podía considerarse una afición “extraña” o poco comprendida, hoy es parte de la oferta cultural de la ciudad, con eventos organizados, asistencia masiva y respaldo de espacios formales.

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En Saltillo, este crecimiento ha sido paulatino. Desde sus primeras ediciones, el festival ha evolucionado hasta convertirse en un evento esperado cada año por una comunidad que no solo consume cultura japonesa, sino que la adapta, la mezcla y la hace propia dentro del contexto local.

Así, más que un evento de entretenimiento, el Otaku Fest se perfila como un reflejo de cómo cambian los gustos, las generaciones y las formas de convivir en la ciudad, donde lo que alguna vez fue de nicho hoy forma parte de la vida cotidiana de muchas familias.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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