De nicho a tradición: el Otaku Fest refleja una nueva forma de convivencia en Saltillo

A realizarse los próximos 16 y 17 de mayo en Canacintra, el evento llega a su edición número 18 en la ciudad, consolidándose como uno de los encuentros más constantes para los seguidores del anime, los videojuegos y el cosplay.

Lo que antes era visto como un gusto de nicho hoy reúne a cientos de familias en Saltillo . El Otaku Fest 2026 no solo será una convención de anime, sino un espacio donde distintas generaciones conviven a través de una misma afición: la cultura geek.

Pero más allá de los invitados o las actividades, el fenómeno que se vive en cada edición habla de un cambio cultural: jóvenes que crecieron viendo series japonesas ahora regresan acompañados de sus hijos, replicando gustos, dinámicas y hasta formas de expresión.

En los pasillos del evento no es extraño ver personajes de distintas épocas conviviendo: desde clásicos como Los Caballeros del Zodiaco hasta producciones actuales como Demon Slayer, en un mismo espacio donde la edad deja de ser una barrera.

Este tipo de convenciones se han convertido en puntos de encuentro donde la identidad se construye a través del cosplay, el dibujo, la música y los videojuegos. Más que un entretenimiento, para muchos asistentes representa una forma de expresión personal y pertenencia a una comunidad que durante años fue considerada minoritaria.

Además, el Otaku Fest también funciona como plataforma para creadores locales: ilustradores, cosplayers y emprendedores que encuentran en estos espacios una oportunidad para mostrar su trabajo y generar ingresos. En cada edición, los llamados “callejones” o áreas de artistas se llenan de talento regional que apuesta por profesionalizar su trabajo dentro de la cultura geek.

Incluso, el crecimiento del evento refleja un cambio en la percepción social. Lo que antes podía considerarse una afición “extraña” o poco comprendida, hoy es parte de la oferta cultural de la ciudad, con eventos organizados, asistencia masiva y respaldo de espacios formales.