Golpea a presunto ladrón de panadería, en Saltillo

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    Golpea a presunto ladrón de panadería, en Saltillo
    El afectado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.
    Golpea a presunto ladrón de panadería, en Saltillo
    Golpea a presunto ladrón de panadería, en Saltillo

El hombre agredido fue señalado por el propietario por haber realizado robo hormiga en su negocio

El propietario de una panadería fue detenido luego de golpear y dejar gravemente lesionado a un hombre al que señaló de participar en varios robos al establecimiento.

Los hechos se reportaron en el cruce de la avenida Las Palmas y la calle Fabián de Aquino, en la colonia Nueva Tlaxcala, lo que movilizó a elementos de la Comisaría de Seguridad y paramédicos de la Cruz Roja para atender al lesionado, identificado como Jonathan N., de 32 años.

A petición de sus familiares, quienes también acudieron al lugar, se solicitó su traslado al Hospital General para recibir atención médica, debido a las lesiones que presentaba.

El hombre tenía sangrado en el rostro, además de una herida cortante en la ceja derecha y lesiones en la base del cráneo.

El presunto agresor, identificado como Sergio N., propietario del negocio, fue detenido por elementos policiacos y quedó a disposición de las autoridades por el delito de lesiones dolosas.

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De acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal, el conflicto estaría relacionado con una serie de robos de mercancía, conocidos como “robo hormiga”, en los que presuntamente participaron Jonathan y otro individuo.

Los hechos que originaron el reclamo habrían ocurrido a principios de octubre en una panadería ubicada en las calles Palma Gorda y Palma Canaria, en la misma colonia.

Según los afectados, las pérdidas ocasionadas por los múltiples atracos ascenderían a 30 mil pesos, correspondientes a piezas de pan sustraídas del establecimiento.

Aunque no se precisó si existe una denuncia formal por estos hechos, se informó que el propietario habría sorprendido a los presuntos responsables cuando circulaba en su vehículo frente a la Casa de los Niños, donde los reconoció mientras caminaban por el sector.

En lugar de solicitar la intervención de las autoridades, el comerciante decidió confrontarlos y se abalanzó a golpes contra Jonathan. El otro individuo logró escapar, mientras que el hombre de 32 años terminó con diversas lesiones en el rostro.

Tras el reporte, los elementos policiacos intervinieron para controlar la situación y recabar información sobre lo ocurrido. De acuerdo con los primeros informes, el propio propietario reconoció ante los oficiales haber agredido al hombre.

Debido a que no se encontraba en flagrancia por el presunto robo, las autoridades procedieron a detener a Sergio N. por las lesiones ocasionadas, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.

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