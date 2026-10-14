Golpea a presunto ladrón de panadería, en Saltillo

El propietario de una panadería fue detenido luego de golpear y dejar gravemente lesionado a un hombre al que señaló de participar en varios robos al establecimiento.

Los hechos se reportaron en el cruce de la avenida Las Palmas y la calle Fabián de Aquino, en la colonia Nueva Tlaxcala, lo que movilizó a elementos de la Comisaría de Seguridad y paramédicos de la Cruz Roja para atender al lesionado, identificado como Jonathan N., de 32 años.

A petición de sus familiares, quienes también acudieron al lugar, se solicitó su traslado al Hospital General para recibir atención médica, debido a las lesiones que presentaba.

El hombre tenía sangrado en el rostro, además de una herida cortante en la ceja derecha y lesiones en la base del cráneo.

El presunto agresor, identificado como Sergio N., propietario del negocio, fue detenido por elementos policiacos y quedó a disposición de las autoridades por el delito de lesiones dolosas.