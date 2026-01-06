Golpea y hiere a nonagenario durante asalto en Saltillo; lo detienen días después

Un hombre identificado como Ricardo Alejandro “N”, de 39 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en un robo con violencia registrado en la Zona Centro de Saltillo, hecho en el que un adulto mayor de 90 años resultó agredido con un arma blanca dentro de su propio domicilio.

De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió el pasado 23 de diciembre en un inmueble ubicado sobre la calle Abasolo. Ese día, corporaciones de seguridad recibieron un reporte por robo a casa-habitación, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el sitio señalado. Al arribar, los oficiales se entrevistaron con la víctima, un hombre de avanzada edad, quien relató que un sujeto ingresó sin autorización a su vivienda.

Según el testimonio recabado en el lugar, el intruso atacó físicamente al adulto mayor, lo golpeó y le provocó diversas heridas con un arma blanca antes de darse a la fuga. Tras tomar conocimiento de los hechos, el caso fue canalizado al Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, instancia que asumió la investigación correspondiente.

Como parte de las diligencias, se realizaron labores de análisis y seguimiento mediante el uso de cámaras de videovigilancia privadas, así como del sistema del Centro de Control y Comando. A estas acciones se sumaron trabajos de inteligencia que permitieron construir el perfil de un probable responsable y establecer su posible ruta de desplazamiento.

Derivado de estas tareas, los agentes lograron ubicar y dar seguimiento al sospechoso, quien fue identificado como un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la misma Zona Centro de la ciudad. Posteriormente, se concretó su detención, sin que se reportaran incidentes adicionales durante el operativo.

Una vez asegurado, Ricardo Alejandro “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de determinar su situación legal conforme a los procedimientos establecidos. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud actualizado de la víctima ni sobre los objetos sustraídos durante el robo.

El caso se mantiene bajo investigación, mientras se integran los elementos necesarios para el seguimiento legal. Las autoridades reiteraron que continúan con operativos y acciones permanentes en distintos sectores de Saltillo, con el objetivo de atender reportes delictivos y dar respuesta a hechos de alto impacto que afecten a la población, particularmente a personas en situación de vulnerabilidad.