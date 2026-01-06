Corto circuito provoca incendio en taller de grabado en zona residencial al norte de Saltillo
Autoridades de PC revisarán si el taller contaba con los permisos necesarios para operar en una zona habitacional, luego de que vecinos señalaran posibles irregularidades
Un comercio de grabado láser, entre otros trabajos, ubicado en la cochera de una vivienda en una zona residencial, terminó en llamas la mañana de este martes en calles de la colonia San Patricio, en Saltillo.
Personal del Cuerpo de Bomberos de la Estación Norte acudió a la calle Paseo del Rey, casi en su cruce con el bulevar Moctezuma, donde se reportó el siniestro.
Fueron vecinos del lugar quienes llamaron al número de emergencias 911, informando que había personas en el interior. Sin embargo, a la llegada de los vulcanos, estas ya se encontraban fuera de la casa y del negocio.
Los apagafuegos localizaron el incendio en un balcón, sobre el taller de grabado. Aparentemente, el fuego se originó por una sobrecarga en los cables de corriente, además de la presencia de varios conductores eléctricos, incluidos los que alimentan los paneles solares.
La situación fue controlada sin que se registraran mayores incidentes. A los propietarios se les indicó que debían seguir ciertas recomendaciones y llamar a un electricista para reparar la instalación.
Personal de Protección Civil acudió para tomar conocimiento de lo ocurrido; asimismo, investigará los permisos con los que cuenta la vivienda, ya que vecinos señalaron la existencia del taller y cuestionaron que, aun así, se le haya otorgado autorización para operar.