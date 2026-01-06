Corto circuito provoca incendio en taller de grabado en zona residencial al norte de Saltillo

Saltillo
/ 6 enero 2026
    Corto circuito provoca incendio en taller de grabado en zona residencial al norte de Saltillo
    Bomberos de la Estación Norte sofocaron el incendio registrado en un taller de grabado láser ubicado en la colonia San Patricio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Autoridades de PC revisarán si el taller contaba con los permisos necesarios para operar en una zona habitacional, luego de que vecinos señalaran posibles irregularidades

Un comercio de grabado láser, entre otros trabajos, ubicado en la cochera de una vivienda en una zona residencial, terminó en llamas la mañana de este martes en calles de la colonia San Patricio, en Saltillo.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la Estación Norte acudió a la calle Paseo del Rey, casi en su cruce con el bulevar Moctezuma, donde se reportó el siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se queda tirado! Transporte de personal sin combustible provoca caos vial al norte de Saltillo

$!El fuego se originó en un balcón situado sobre el área del taller, presuntamente por una sobrecarga eléctrica.
El fuego se originó en un balcón situado sobre el área del taller, presuntamente por una sobrecarga eléctrica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Fueron vecinos del lugar quienes llamaron al número de emergencias 911, informando que había personas en el interior. Sin embargo, a la llegada de los vulcanos, estas ya se encontraban fuera de la casa y del negocio.

Los apagafuegos localizaron el incendio en un balcón, sobre el taller de grabado. Aparentemente, el fuego se originó por una sobrecarga en los cables de corriente, además de la presencia de varios conductores eléctricos, incluidos los que alimentan los paneles solares.

$!Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para evaluar riesgos y verificar permisos del inmueble.
Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para evaluar riesgos y verificar permisos del inmueble. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La situación fue controlada sin que se registraran mayores incidentes. A los propietarios se les indicó que debían seguir ciertas recomendaciones y llamar a un electricista para reparar la instalación.

Personal de Protección Civil acudió para tomar conocimiento de lo ocurrido; asimismo, investigará los permisos con los que cuenta la vivienda, ya que vecinos señalaron la existencia del taller y cuestionaron que, aun así, se le haya otorgado autorización para operar.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Secuestrada

Secuestrada
true

México, la joya de la corona en el desmantelamiento de la narcopolítica latinoamericana
true

POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias
Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela

Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela
En panaderías tradicionales como La Crema, la elaboración artesanal de la Rosca de Reyes se mantiene fiel a recetas transmitidas por generaciones.

Rosca de Reyes: una tradición que se hornea desde hace décadas en Saltillo
En la temporada actual de la LMP, Ramón Ríos finalizó con promedio de bateo de .327 con los Tomateros de Culiacán.

Ramón Ríos se une a Saraperos de Saltillo en cambio con Alejandro Tovalín
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos