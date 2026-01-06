Corto circuito provoca incendio en taller de grabado en zona residencial al norte de Saltillo

Un comercio de grabado láser, entre otros trabajos, ubicado en la cochera de una vivienda en una zona residencial, terminó en llamas la mañana de este martes en calles de la colonia San Patricio, en Saltillo.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la Estación Norte acudió a la calle Paseo del Rey, casi en su cruce con el bulevar Moctezuma, donde se reportó el siniestro.

