Golpean y atropellan a dos hombres al salir de un bar en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Golpean y atropellan a dos hombres al salir de un bar en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención de emergencia a las víctimas, quienes fueron localizadas con lesiones de consideración y trasladadas a una clínica del IMSS para recibir atención médica especializada. MARTÍN ROJAS

Una de las víctimas fue localizada inconsciente por su hermana, quien al salir del establecimiento solicitó apoyo inmediato a los servicios de emergencia

Dos hombres terminaron lesionados luego de que presuntamente fueran atacados y atropellados por varios sujetos al exterior de un bar ubicado en la colonia Gaspar Valdés, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de la medianoche, cuando Alejandro, de 30 años, y un acompañante salían del establecimiento con dirección a su domicilio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-da-vuelta-prohibida-y-provoca-fuerte-choque-con-volcadura-NF21061950

De acuerdo con los primeros informes, al encontrarse en el exterior del negocio fueron interceptados por un grupo de hombres, quienes presuntamente los agredieron físicamente sin motivo aparente, golpeándolos hasta dejarlos tendidos sobre la carpeta asfáltica.

$!Familiares de una de las víctimas solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911 tras encontrar a uno de los lesionados inconsciente y con dificultades para respirar en el exterior del negocio.
Familiares de una de las víctimas solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911 tras encontrar a uno de los lesionados inconsciente y con dificultades para respirar en el exterior del negocio. MARTÍN ROJAS

La agresión se tornó aún más grave cuando, presuntamente, los responsables abordaron un vehículo y arrollaron a ambos lesionados, provocándoles diversas heridas que pusieron en riesgo su integridad.

Minutos más tarde, la hermana de Alejandro, quien permanecía al interior del establecimiento, salió del lugar y encontró a su familiar inconsciente, con dificultad para respirar y sin responder, por lo que de inmediato solicitó apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria y, tras estabilizarlos, determinaron su traslado urgente a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanecen bajo observación médica.

Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y brindaron asesoría legal a las víctimas y sus familiares para formalizar la denuncia correspondiente, al tiempo que iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Violencia
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La recuperación de activos ocurre mientras continúa el proceso concursal que mantiene sin definición el futuro de AHMSA.

Retiran maquinaria Caterpillar de la mina de Hércules; exobreros denuncian desmantelamiento de activos de AHMSA

Saltillo ocupa el segundo lugar en número de contagios, con cinco casos reportados.

Aumentan a 21 los casos activos de gusano barrenador en Coahuila; Múzquiz encabeza la lista de contagios
Entre los bienes cuya recuperación fue autorizada se encuentran equipos utilizados para procesos administrativos y de control dentro de la acerera.

Exobreros afirman impedirán retiro de equipo de AHMSA
Autoridades municipales destacaron el trabajo de las unidades encargadas de brindar apoyo especializado a víctimas.

Corporaciones difunden rutas de apoyo y seguridad para las mujeres en Saltillo
Traición a la patria

Traición a la patria
Riesgos

Riesgos
NosotrAs: La democracia se escribe en femenino

NosotrAs: La democracia se escribe en femenino
true

POLITICÓN: En la carrera por las ‘pluris’, ¿Morena saldrá perdiendo?