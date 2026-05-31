Golpean y atropellan a dos hombres al salir de un bar en Saltillo

Los hechos se registraron alrededor de la medianoche, cuando Alejandro, de 30 años, y un acompañante salían del establecimiento con dirección a su domicilio.

Dos hombres terminaron lesionados luego de que presuntamente fueran atacados y atropellados por varios sujetos al exterior de un bar ubicado en la colonia Gaspar Valdés, en Saltillo .

De acuerdo con los primeros informes, al encontrarse en el exterior del negocio fueron interceptados por un grupo de hombres, quienes presuntamente los agredieron físicamente sin motivo aparente, golpeándolos hasta dejarlos tendidos sobre la carpeta asfáltica.

La agresión se tornó aún más grave cuando, presuntamente, los responsables abordaron un vehículo y arrollaron a ambos lesionados, provocándoles diversas heridas que pusieron en riesgo su integridad.

Minutos más tarde, la hermana de Alejandro, quien permanecía al interior del establecimiento, salió del lugar y encontró a su familiar inconsciente, con dificultad para respirar y sin responder, por lo que de inmediato solicitó apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria y, tras estabilizarlos, determinaron su traslado urgente a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanecen bajo observación médica.

Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y brindaron asesoría legal a las víctimas y sus familiares para formalizar la denuncia correspondiente, al tiempo que iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido.