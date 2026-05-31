Saltillo: da vuelta prohibida y provoca fuerte choque con volcadura

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el presunto responsable fue el conductor de un automóvil Mazda que transitaba por la lateral del periférico en dirección de sur a norte.

Una maniobra prohibida derivó en una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada de este domingo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del cruce con el bulevar Valdés Sánchez, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque que dejó importantes daños materiales, en Saltillo .

Al llegar a la intersección, el automovilista aparentemente intentó efectuar un retorno no permitido, invadiendo de manera repentina la trayectoria de un Nissan Versa que circulaba con preferencia de paso de norte a sur.

Tras el impacto, una de las unidades salió proyectada hacia el camellón central, cuya estructura sirvió como rampa, provocando que el vehículo terminara volcado de forma aparatosa, causando alarma entre otros conductores que circulaban por la zona.

Elementos de Tránsito Municipal se movilizaron hasta el sitio para tomar conocimiento del percance, asegurar el área y coordinar la circulación vehicular mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Paramédicos que acudieron para valorar a los involucrados confirmaron que, pese a la magnitud del accidente, ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa, mientras que el hecho fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.