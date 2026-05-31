Saltillo: da vuelta prohibida y provoca fuerte choque con volcadura

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    Saltillo: da vuelta prohibida y provoca fuerte choque con volcadura
    Aunque la volcadura generó alarma entre automovilistas que transitaban por el sector, paramédicos confirmaron que ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad, por lo que no hubo necesidad de traslados hospitalarios. MARTÍN ROJAS

Pese a la magnitud del accidente, los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos y únicamente se reportaron daños materiales

Una maniobra prohibida derivó en una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada de este domingo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del cruce con el bulevar Valdés Sánchez, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque que dejó importantes daños materiales, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el presunto responsable fue el conductor de un automóvil Mazda que transitaba por la lateral del periférico en dirección de sur a norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-conductor-ebrio-en-el-libramiento-oscar-flores-tapia-y-termina-detenido-JF21061811

Al llegar a la intersección, el automovilista aparentemente intentó efectuar un retorno no permitido, invadiendo de manera repentina la trayectoria de un Nissan Versa que circulaba con preferencia de paso de norte a sur.

$!Tras el impacto entre ambas unidades, uno de los vehículos salió proyectado hacia el camellón central, cuya estructura funcionó como rampa y provocó que terminara sobre uno de sus costados.
Tras el impacto entre ambas unidades, uno de los vehículos salió proyectado hacia el camellón central, cuya estructura funcionó como rampa y provocó que terminara sobre uno de sus costados. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, una de las unidades salió proyectada hacia el camellón central, cuya estructura sirvió como rampa, provocando que el vehículo terminara volcado de forma aparatosa, causando alarma entre otros conductores que circulaban por la zona.

Elementos de Tránsito Municipal se movilizaron hasta el sitio para tomar conocimiento del percance, asegurar el área y coordinar la circulación vehicular mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Paramédicos que acudieron para valorar a los involucrados confirmaron que, pese a la magnitud del accidente, ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa, mientras que el hecho fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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