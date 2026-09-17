Golpean y roban a humilde pepenador en la colonia Avícola de Saltillo
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Hombre de 65 años fue localizado lesionado en calles de la colonia Avícola; dijo haber sido golpeado y despojado de sus pertenencias
Un hombre de 65 años, identificado como Ismael, fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica, luego de ser localizado con lesiones en calles de la colonia Avícola, al oriente de Saltillo.
El reporte se registró en el cruce de Héctor Saucedo y la lateral del bulevar Fundadores, donde vecinos observaron al hombre tendido sobre la vía pública y solicitaron el apoyo de las autoridades.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a Ismael con diversas lesiones y sangre en sus ropas, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia para que recibiera atención por parte de los paramédicos.
El hombre señaló que había sido golpeado y despojado de sus pertenencias, y manifestó desconocer quién lo agredió.
Ismael se dedica a la recolección de material reciclable para obtener ingresos y, debido a su situación, los elementos que atendieron el reporte desconocían si cuenta con familiares que pudieran hacerse cargo de él.
Ante las lesiones que presentaba, los paramédicos lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja, donde sería valorado. Las autoridades también buscarían localizar a sus familiares para informarles sobre su estado.