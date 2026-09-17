Golpean y roban a humilde pepenador en la colonia Avícola de Saltillo

Un hombre de 65 años, identificado como Ismael, fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica, luego de ser localizado con lesiones en calles de la colonia Avícola, al oriente de Saltillo. El reporte se registró en el cruce de Héctor Saucedo y la lateral del bulevar Fundadores, donde vecinos observaron al hombre tendido sobre la vía pública y solicitaron el apoyo de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a Ismael con diversas lesiones y sangre en sus ropas, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia para que recibiera atención por parte de los paramédicos. El hombre señaló que había sido golpeado y despojado de sus pertenencias, y manifestó desconocer quién lo agredió.