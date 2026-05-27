Graban a oso corriendo cerca del Panteón Santiago de Saltillo durante la madrugada

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    Graban a oso corriendo cerca del Panteón Santiago de Saltillo durante la madrugada
    Videos difundidos en redes sociales muestran al ejemplar recorriendo banquetas y laterales de vialidades en sectores habitacionales de la capital coahuilense, donde se reportaron varios avistamientos consecutivos. TOMADA DEL VIDEO

Los videos del oso rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes del ejemplar y expresaron sorpresa ante su presencia en plena zona urbana

La aparición de un oso negro en distintos sectores urbanos de Saltillo provocó alarma entre habitantes y automovilistas, luego de que el ejemplar fuera captado desplazándose por calles cercanas a zonas habitacionales y vialidades transitadas de la capital coahuilense.

El avistamiento más reciente ocurrió durante la madrugada en las inmediaciones del Panteón Santiago, en la colonia Panteones, donde un conductor logró grabar el momento exacto en que el animal corría por una lateral mientras circulaba por el sector. Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, causando sorpresa entre usuarios debido a que el oso se encontraba en plena zona urbana.

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De acuerdo con reportes ciudadanos, el ejemplar también fue observado en áreas cercanas a la colonia Ampliación Óscar Flores Tapia y sectores próximos al Cerro del Pueblo, donde vecinos alertaron sobre la presencia del animal mediante grupos vecinales y publicaciones en internet.

Videos y fotografías muestran al pequeño oso desplazándose entre banquetas y calles, aparentemente desorientado, mientras algunos automovilistas reducían la velocidad para evitar algún incidente. Habitantes señalaron que incluso hubo personas que intentaron ahuyentarlo lanzándole objetos, situación considerada riesgosa debido a que el ejemplar podría reaccionar de forma agresiva al sentirse amenazado.

Tras los reportes, corporaciones municipales implementaron recorridos preventivos en las colonias donde fue visto el animal con el objetivo de monitorear su desplazamiento y prevenir riesgos para la población.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el oso ya fue localizado o asegurado por personal especializado en fauna silvestre.

Autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse al ejemplar, no intentar alimentarlo ni buscar fotografías a corta distancia. También recomendaron mantener resguardadas a las mascotas y reportar cualquier nuevo avistamiento a los números de emergencia para facilitar la intervención de personal capacitado.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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