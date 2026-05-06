Gradúan a nueva generación de estudiantes en formación teológica

El pasado primero de mayo 16 alumnos de la Universidad Profética “El Lenguaje del Cielo” del Centro de América, se graduaron de la carrera de Teología, en una emotiva ceremonia a la que asistieron amigos y familiares fieles de la Iglesia Amén Casa Profética, en Saltillo. Esta es la segunda generación de educandos que después de haber profundizado un año y ocho meses en el estudio de Dios, salen como agentes de transformación espiritual y social a sus comunidades.

Durante el acto protocolario, presidido por los esposos y apóstoles Fernanda Jaramillo y Orlando Martínez, además de los profetas de oficio en la ciudad de Saltillo, Érick y Alejandra Herrera, todos ellos pilares fundamentales en la consolidación de este proyecto, se habló sobre la relevancia que las instituciones enfocadas en la formación teológica están tomando en la transformación social y personal de losindividuos.

“En un contexto donde la educación espiritual suele ocupar un segundo plano frente a otras áreas del conocimiento”, dijo la pastora Jaramillo. Y sostuvo que la teología, más allá de constituir un campo de estudio religioso, ha demostrado poseer un profundo impacto en la vida de las personas, influyendo tanto en su desarrollo espiritual como en su conducta dentro de la sociedad. “El proyecto busca formar individuos capaces de influir positivamenteen su entorno, a través de una vida guiada por principios espirituales firmes. Mediante una enseñanza basada en principios, valores y una cosmovisión sólida, la educación de la fe se posiciona como una herramienta clave para la formación integral del ser humano, aunque pocas veces se le otorga el espacio que merece en los sistemas educativos tradicionales”. En este sentido, recalcó que la Universidad Profética “El Lenguaje del Cielo” del Centro de América, en conjunto con la Iglesia Amén Casa Profética, se ha destacado por impulsar una propuesta educativa centrada en la formación espiritual con enfoque práctico y transformador.

En el evento, que incluyó un tiempo para la alabanza y adoración, los egresados y sus familias honraron el esfuerzo, la fe y el compromiso, adquiridos a lo largo de su preparación. Fernanda Jaramillo advirtió que esta ceremonia no solo representó la culminación de una etapa académica, sino el inicio de una misión personal y colectiva, que pone a los graduados frente al reto de llevar el conocimiento adquirido a sus comunidades, fortaleciendo así el tejido social desde una perspectiva de fe, ética y propósito. “Con iniciativas como ésta, se reafirma la importancia de abrir espacios donde la educación de la fe no solo sea enseñada, sino también vivida y aplicada en la vida cotidiana”, puntualizó.

Publicidad

Temas

Religión Graduaciones

