Saltillo fortalece tejido social con nuevo Centro Comunitario en La Guayulera

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo fortalece tejido social con nuevo Centro Comunitario en La Guayulera
    El alcalde Javier Díaz González encabezó el inicio de la construcción del Centro Comunitario número 37 de Saltillo, ahora en la colonia Guayulera. CORTESÍA

Con una inversión de 4.3 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Saltillo comenzó la edificación del centro, espacio que integrará atención médica, apoyo psicológico y actividades para fortalecer la convivencia vecinal

El poniente de Saltillo sumará un nuevo espacio de atención social con el inicio de la construcción del Centro Comunitario Guayulera, obra que fue encabezada por el alcalde Javier Díaz González y que busca acercar servicios integrales a cientos de familias de este sector.

El proyecto se desarrolla dentro del parque Abraham Curbelo, sitio donde actualmente convergen actividades recreativas y deportivas, pero que, de acuerdo con autoridades municipales y habitantes de la zona, requería de un espacio dedicado al desarrollo comunitario, la capacitación y la atención directa a problemáticas familiares y de salud.

$!El nuevo espacio contará con consultorios del DIF para atención médica y psicológica, además de áreas para talleres y convivencia vecinal.
El nuevo espacio contará con consultorios del DIF para atención médica y psicológica, además de áreas para talleres y convivencia vecinal. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/exalumnos-de-seguridad-industrial-inmortalizan-su-paso-por-el-tec-saltillo-con-placa-conmemorativa-HE20425534

Durante el arranque oficial, el edil destacó que esta obra representa el Centro Comunitario número 37 en la ciudad y forma parte de una estrategia para ampliar la red de infraestructura social en colonias con alta demanda de servicios.

Señaló que además de servir como punto de encuentro para talleres, cursos y reuniones vecinales, el inmueble incluirá un módulo del DIF Saltillo con consultorios destinados a brindar atención médica y psicológica, con lo que se busca que la población tenga acceso cercano a servicios básicos sin necesidad de trasladarse a otros sectores.

Javier Díaz recordó que en meses recientes se concretó la construcción del Centro Comunitario de Urdiñola y se realizaron ampliaciones en los espacios de Satélite Sur y fraccionamiento Hidalgo, acciones con las que, junto a esta nueva obra, se acumula una inversión de alrededor de 15 millones de pesos en infraestructura comunitaria.

$!Vecinos del poniente de Saltillo destacaron que el Centro Comunitario acercará servicios y fortalecerá la integración social en La Guayulera.
Vecinos del poniente de Saltillo destacaron que el Centro Comunitario acercará servicios y fortalecerá la integración social en La Guayulera.

Añadió que este año el municipio contempla una bolsa superior a los 300 millones de pesos para obras sociales distribuidas en distintos puntos de Saltillo, con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a fin de mejorar la calidad de vida y atender rezagos históricos en colonias populares.

$!Autoridades municipales informaron que se invertirán 4.3 millones de pesos en la construcción del inmueble de 243 metros cuadrados.
Autoridades municipales informaron que se invertirán 4.3 millones de pesos en la construcción del inmueble de 243 metros cuadrados. CORTESÍA

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que el nuevo edificio se construirá sobre una superficie de 243 metros cuadrados y contará con salón de usos múltiples, oficina administrativa, bodega, cocina equipada, sanitarios, acceso principal y el área DIF con dos consultorios.

El funcionario precisó que para este proyecto se destinarán 4.3 millones de pesos, además de obras complementarias para garantizar funcionalidad y accesibilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arranca-rehabilitacion-en-carriles-centrales-del-periferico-lea-en-saltillo-BH20412506
$!Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, detalló que el Centro Comunitario Guayulera tendrá una inversión de 4.3 millones de pesos y contará con espacios funcionales para atención integral a las familias.
Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, detalló que el Centro Comunitario Guayulera tendrá una inversión de 4.3 millones de pesos y contará con espacios funcionales para atención integral a las familias. CORTESÍA

Vecinos de La Guayulera celebraron el arranque de la obra al señalar que se trata de una gestión solicitada desde hace años. A nombre de los habitantes, Amparo García reconoció que este espacio permitirá contar con servicios y actividades que antes no estaban disponibles en la colonia, especialmente para niñas, niños, adultos mayores y mujeres.

Al evento asistieron integrantes del Cabildo y funcionarios de distintas dependencias municipales, quienes acompañaron el banderazo de inicio de una obra que busca convertirse en un punto de cohesión social para el poniente de la capital coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: Entre juntas y cuidados

NosotrAs: Entre juntas y cuidados

true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo