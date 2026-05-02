Saltillo fortalece tejido social con nuevo Centro Comunitario en La Guayulera

El poniente de Saltillo sumará un nuevo espacio de atención social con el inicio de la construcción del Centro Comunitario Guayulera, obra que fue encabezada por el alcalde Javier Díaz González y que busca acercar servicios integrales a cientos de familias de este sector. El proyecto se desarrolla dentro del parque Abraham Curbelo, sitio donde actualmente convergen actividades recreativas y deportivas, pero que, de acuerdo con autoridades municipales y habitantes de la zona, requería de un espacio dedicado al desarrollo comunitario, la capacitación y la atención directa a problemáticas familiares y de salud.

Durante el arranque oficial, el edil destacó que esta obra representa el Centro Comunitario número 37 en la ciudad y forma parte de una estrategia para ampliar la red de infraestructura social en colonias con alta demanda de servicios. Señaló que además de servir como punto de encuentro para talleres, cursos y reuniones vecinales, el inmueble incluirá un módulo del DIF Saltillo con consultorios destinados a brindar atención médica y psicológica, con lo que se busca que la población tenga acceso cercano a servicios básicos sin necesidad de trasladarse a otros sectores. Javier Díaz recordó que en meses recientes se concretó la construcción del Centro Comunitario de Urdiñola y se realizaron ampliaciones en los espacios de Satélite Sur y fraccionamiento Hidalgo, acciones con las que, junto a esta nueva obra, se acumula una inversión de alrededor de 15 millones de pesos en infraestructura comunitaria.

Añadió que este año el municipio contempla una bolsa superior a los 300 millones de pesos para obras sociales distribuidas en distintos puntos de Saltillo, con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a fin de mejorar la calidad de vida y atender rezagos históricos en colonias populares.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que el nuevo edificio se construirá sobre una superficie de 243 metros cuadrados y contará con salón de usos múltiples, oficina administrativa, bodega, cocina equipada, sanitarios, acceso principal y el área DIF con dos consultorios. El funcionario precisó que para este proyecto se destinarán 4.3 millones de pesos, además de obras complementarias para garantizar funcionalidad y accesibilidad.

Vecinos de La Guayulera celebraron el arranque de la obra al señalar que se trata de una gestión solicitada desde hace años. A nombre de los habitantes, Amparo García reconoció que este espacio permitirá contar con servicios y actividades que antes no estaban disponibles en la colonia, especialmente para niñas, niños, adultos mayores y mujeres. Al evento asistieron integrantes del Cabildo y funcionarios de distintas dependencias municipales, quienes acompañaron el banderazo de inicio de una obra que busca convertirse en un punto de cohesión social para el poniente de la capital coahuilense.

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