Habilitan puntos de vacunación contra el sarampión en Saltillo; aplicarán dosis en consultorios y Ruta Recreativa

Con el objetivo de reforzar la prevención y proteger a la población ante posibles contagios, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Salud Pública, anunció que mantiene habilitados dos puntos para la aplicación de la vacuna contra el sarampión en la ciudad.

Uno de los módulos permanentes se encuentra en los Consultorios Municipales, ubicados sobre la calle Raymundo de la Cruz López, en el Nuevo Centro Metropolitano, frente a La Madriguera. En este sitio, la atención se brinda de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

De manera complementaria, las autoridades de Salud Pública informaron que cada domingo se instalará un punto de vacunación en la Ruta Recreativa, frente al Ateneo Fuente, donde se aplicarán las dosis de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía o hasta agotar existencias.