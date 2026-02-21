Habilitan puntos de vacunación contra el sarampión en Saltillo; aplicarán dosis en consultorios y Ruta Recreativa

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    Cada domingo, personal de Salud Pública instala un módulo en la Ruta Recreativa, frente al Ateneo Fuente, para ampliar la cobertura de vacunación. CORTESÍA

La Dirección de Salud Pública informó que la vacuna contra el sarampión estará disponible de lunes a sábado en los Consultorios Municipales y los domingos en la Ruta Recreativa; la aplicación es gratuita y abierta al público en general

Con el objetivo de reforzar la prevención y proteger a la población ante posibles contagios, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Salud Pública, anunció que mantiene habilitados dos puntos para la aplicación de la vacuna contra el sarampión en la ciudad.

Uno de los módulos permanentes se encuentra en los Consultorios Municipales, ubicados sobre la calle Raymundo de la Cruz López, en el Nuevo Centro Metropolitano, frente a La Madriguera. En este sitio, la atención se brinda de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

De manera complementaria, las autoridades de Salud Pública informaron que cada domingo se instalará un punto de vacunación en la Ruta Recreativa, frente al Ateneo Fuente, donde se aplicarán las dosis de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía o hasta agotar existencias.

$!La campaña está dirigida a niñas y niños con esquema incompleto, así como a personas de 10 a 49 años que desconozcan si cuentan con la dosis.
La dependencia municipal precisó que la campaña está abierta al público en general y que la vacuna está dirigida prioritariamente a niñas y niños de 6, 12 y 18 meses de edad, así como a menores de 1 a 10 años que no cuenten con el esquema completo de dos dosis.

Asimismo, se exhortó a la población de entre 10 y 49 años que desconozca si recibió la vacuna o que tenga su cartilla incompleta, a acudir a cualquiera de los puntos habilitados para completar su esquema.

La Dirección de Salud Pública reiteró el llamado a madres, padres y población en general a aprovechar estos espacios, con el fin de fortalecer la cobertura de vacunación y reducir riesgos asociados a esta enfermedad altamente contagiosa.

