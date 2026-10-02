Habrá cierres viales este fin de semana en el Centro de Saltillo por la fiesta de San Francisco

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    Habrá cierres viales este fin de semana en el Centro de Saltillo por la fiesta de San Francisco
    Alistan preparativos para la celebración de San Francisco. HÉCTOR GARCÍA

El operativo comenzará a las 00:00 horas del sábado 3 de octubre y concluirá a las 24:00 horas del domingo 4

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Subdirección de Tránsito, implementará un dispositivo vial y de seguridad con motivo de las festividades de San Francisco, que se realizarán este fin de semana en el Centro Histórico.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que el operativo contará con la participación de elementos de Tránsito, Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste, además del monitoreo mediante las cámaras del Centro de Control y Comando.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-llaman-a-extremar-precauciones-por-lluvias-hasta-el-lunes-PO23871349

El cierre de vialidades comenzará a las 00:00 horas del sábado 3 de octubre y se mantendrá hasta las 24:00 horas del domingo 4 de octubre.

Las calles que permanecerán cerradas serán: General Cepeda, de Castelar a De la Fuente; y Juárez, de Arteaga a Bravo.

La Subdirección de Tránsito instalará además dispositivos viales en Pérez Treviño y De la Fuente, con el objetivo de agilizar la circulación en las zonas cercanas a los cierres.

Banda Alemán recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas durante el periodo del operativo y tomar en cuenta los cierres al momento de planear sus recorridos por el Centro Histórico.

También pidió a quienes acudan a las festividades mantener especial atención sobre niñas, niños y adultos mayores debido a la concentración de personas.En caso de requerir asistencia, los asistentes podrán acercarse a los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana que participarán en el dispositivo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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