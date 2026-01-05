Hace alto y aun así derriba a motociclistas en Saltillo; deja a joven lesionada

A las instalaciones de un hospital fue trasladada una joven que resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara contra un vehículo que se atravesó al paso, en el cruce de las calles Laurel y Durazno, en la colonia Del Valle, en Saltillo.

Alrededor de las 12:20 horas de este lunes, autoridades municipales de Tránsito acudieron al reporte, en el que también se solicitó el apoyo de una ambulancia para brindar atención a la pareja que viajaba en una motocicleta Italika, conducida por Rodolfo Uriel ¨N¨.

TE PUEDE INTERESAR: Choca ruta Express contra columna de puente y deja 13 lesionados en Saltillo