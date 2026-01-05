Hace alto y aun así derriba a motociclistas en Saltillo; deja a joven lesionada
El conductor del automóvil fue retenido en el lugar y dio aviso a su aseguradora para definir su situación legal tras el accidente
A las instalaciones de un hospital fue trasladada una joven que resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara contra un vehículo que se atravesó al paso, en el cruce de las calles Laurel y Durazno, en la colonia Del Valle, en Saltillo.
Alrededor de las 12:20 horas de este lunes, autoridades municipales de Tránsito acudieron al reporte, en el que también se solicitó el apoyo de una ambulancia para brindar atención a la pareja que viajaba en una motocicleta Italika, conducida por Rodolfo Uriel ¨N¨.
De acuerdo con el informe, el motociclista circulaba por la calle Durazno con dirección a Pirul cuando, al llegar al cruce con Laurel, se le atravesó un vehículo Chevrolet Ónix, conducido por Daniel ¨N¨, de 28 años de edad.
Tras el percance, el conductor del automóvil fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, mientras que la joven lesionada fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Posteriormente, el implicado se comunicó con su aseguradora para que se determinara su situación legal.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los lesionados en el lugar del accidente. El conductor de la motocicleta permaneció en el sitio con la intención de llegar a un acuerdo con el presunto responsable por los daños materiales y las lesiones ocasionadas a él y a su acompañante.