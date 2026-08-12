Coahuila: Se disparan 50% casos de VIH durante 2026

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    Coahuila: Se disparan 50% casos de VIH durante 2026
    Al corte de la semana epidemiológica 30 de este año, Coahuila reporta 268 casos de VIH. Unsplash

Mientras las cifras a nivel nacional se mantienen estables, Coahuila experimenta un repunte con corte a la semana 30, alcanzando su mayor pico en cinco años

Coahuila enfrenta un repunte de hasta 50 por ciento en los diagnósticos de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) durante este año, con corte a la semana epidemiológica número 30.

El incremento coloca al estado por encima de la media nacional en cuanto al crecimiento de nuevos diagnósticos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-disparan-en-5-anos-enfermedades-de-transmision-sexual-sifilis-y-vih-con-mayor-repunte-AI19774721

El análisis epidemiológico, que comprende del 1 de enero a la primera semana de agosto de 2026, revela que los diagnósticos pasaron de 178 casos en 2025 a 268 en lo que va de este año.

Al desglosar los datos por sexo, la población masculina continúa siendo la más afectada. En total, se registraron 216 diagnósticos positivos en hombres, distribuidos en diferentes estadios clínicos de la infección, mientras que 52 correspondieron a mujeres.

Lo que destaca para las autoridades sanitarias es el aumento de 45 por ciento registrado en Coahuila, en contraste con la relativa estabilidad observada a nivel nacional.

En el país, el comportamiento de los nuevos diagnósticos se ha mantenido cercano al promedio anual. Durante el mismo periodo de 2025 se reportaron 9 mil 898 casos a nivel nacional, frente a los 9 mil 959 contabilizados en 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/amplian-pruebas-y-sube-deteccion-de-vih-en-coahuila-PP18537998

En este contexto, el incremento observado en Coahuila representa un desafío para las autoridades sanitarias y refuerza la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, detección y atención oportuna.

Debido a que una de las principales vías de transmisión del VIH es el contacto sexual sin protección, las instituciones médicas estatales y federales han reforzado sus recomendaciones de prevención.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que cuenta con mecanismos gratuitos de detección y atención. Las personas que consideren que estuvieron expuestas al virus o que deseen realizarse una prueba pueden solicitar una prueba rápida de detección en su Unidad de Medicina Familiar (UMF).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-disparan-contagios-de-vih-pasan-de-24-a-318-NK18128126

En caso de obtener un resultado positivo, el paciente es canalizado a las áreas de infectología o medicina interna de segundo o tercer nivel de atención, donde se determina el tratamiento antirretroviral correspondiente, el cual es gratuito para los derechohabientes.

Además del IMSS, diversas instancias del Gobierno de Coahuila ofrecen esquemas gratuitos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento para personas que no cuentan con seguridad social.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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