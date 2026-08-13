Revelan que la amenaza de un misil portátil provocó que Trump cambiara su vuelo a Turquía

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Revelan que la amenaza de un misil portátil provocó que Trump cambiara su vuelo a Turquía
    Los detalles de la amenaza que Irán representaba para la vida de Trump fueron descritos por funcionarios después de que el presidente confirmara la misión secreta a los periodistas el martes por la noche. AP

Otros medios de comunicación, entre ellos CNN, confirmaron que la amenaza de un misil portátil fue lo que motivó el cambio secreto

La decisión de Donald Trump de abandonar el Air Force One a escondidas a bordo de un camión de catering y utilizar un avión militar para salir de Turquía el mes pasado estuvo motivada por el temor de que agentes iraníes pudieran utilizar un cohete lanzado desde el hombro para derribar el avión presidencial.

Según informó el New York Times, una persona no identificada fue vista con un misil portátil cerca de la conferencia anual de jefes de Estado de la OTAN en Ankara, y la inteligencia estadounidense descubrió que Irán había obtenido información sobre en qué piso del hotel se alojaba Trump.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-reprueba-que-alito-vaya-a-eu-a-solicitar-que-se-cancelen-visas-para-funcionarios-de-la-4t-CJ22812660

Otros medios de comunicación, entre ellos CNN, confirmaron que la amenaza de un misil portátil fue lo que motivó el cambio secreto.

Los detalles de la amenaza que Irán representaba para la vida de Trump fueron descritos por funcionarios después de que el presidente confirmara la misión secreta a los periodistas el martes por la noche.

“Me guío por el Servicio Secreto y el ejército. Querían que viajara en un vuelo diferente, en un avión distinto por seguridad. Me lo pidieron, así que lo hice. Hice lo que me dijeron”, declaró Trump a los periodistas.

El Washington Post reveló el lunes por la noche que Trump había utilizado un avión militar más pequeño para salir de Turquía el 8 de julio, después de que fuera fotografiado abordando el Air Force One, sin que los periodistas ni muchos de sus principales asesores a bordo del avión estuvieran al tanto del cambio improvisado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, permanecieron a bordo del Air Force One, que sirvió de señuelo, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete, Dan Scavino, se unieron a Trump a bordo del avión más pequeño.

Aviones de combate estadounidenses sobrevolaban la zona para proteger ambos aviones.

Ese mismo día, Trump anunció que había enviado la versión más moderna del Air Force One, donada por Qatar, fuera de Ankara antes de su partida para permitir que los soldados estadounidenses destinados en el Reino Unido visitaran la aeronave.

Inicialmente se creyó que esa decisión estaba motivada por el hecho de que el modelo más antiguo del Air Force One contaba con tecnologías antimisiles más avanzadas, después de que Trump pasara el día mencionando el interés de Teherán en asesinarlo, mientras aparecían grandes pancartas en toda la República Islámica pidiendo su muerte.

Existen precedentes del uso astuto de un avión diferente por parte de Trump.

En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton llegó sigilosamente a Pakistán a bordo de un avión distinto, aunque algunos periodistas habían sido informados y la estratagema se descubrió a su llegada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Guerras
A20

Personajes


Donald Trump

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Al corte de la semana epidemiológica 30 de este año, Coahuila reporta 268 casos de VIH.

Coahuila: Se disparan 50% casos de VIH durante 2026
Las finanzas de Pemex y CFE se ven comprometidas por los altos costos en pensiones.

Ahogan pensiones a Pemex y la CFE: les cuestan más de ¡2.1 billones de pesos!
La Corte discutió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Da Corte luz verde a fondo de pensiones creado por AMLO
Lo anterior trascendió en medio de un operativo de seguridad reforzado por las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales en varias zonas del país ibérico.

Eclipse solar sorprendió a millones de personas en España
Equipos de rescate transportan a la sobreviviente Daniela Largo tras sacarla de los escombros, un día después de que un terremoto azotara Pereira, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026.

Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales
Señalan a Medina como presunto cómplice de Luis Antonio Espinosa Campos, contador que prestó servicios a través de su despacho a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del ex Gobernador Alejandro Moreno.

Detienen a ex colaborador de ‘Alito’ Moreno por red de factureras
Lozoya Austin lleva en libertad el proceso por el delito de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

Dan suspensión definitiva a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados
José Luis Alvarado Morales, supuesto ahijado de “El Jardinero”, fue detenido en República Checa junto con otros tres presuntos integrantes del CJNG.

Detienen a supuesto ahijado de ‘El Jardinero’ junto a tres miembros del CJNG en República Checa