Revelan que la amenaza de un misil portátil provocó que Trump cambiara su vuelo a Turquía

Según informó el New York Times, una persona no identificada fue vista con un misil portátil cerca de la conferencia anual de jefes de Estado de la OTAN en Ankara, y la inteligencia estadounidense descubrió que Irán había obtenido información sobre en qué piso del hotel se alojaba Trump.

La decisión de Donald Trump de abandonar el Air Force One a escondidas a bordo de un camión de catering y utilizar un avión militar para salir de Turquía el mes pasado estuvo motivada por el temor de que agentes iraníes pudieran utilizar un cohete lanzado desde el hombro para derribar el avión presidencial.

Otros medios de comunicación, entre ellos CNN, confirmaron que la amenaza de un misil portátil fue lo que motivó el cambio secreto.

Los detalles de la amenaza que Irán representaba para la vida de Trump fueron descritos por funcionarios después de que el presidente confirmara la misión secreta a los periodistas el martes por la noche.

“Me guío por el Servicio Secreto y el ejército. Querían que viajara en un vuelo diferente, en un avión distinto por seguridad. Me lo pidieron, así que lo hice. Hice lo que me dijeron”, declaró Trump a los periodistas.

El Washington Post reveló el lunes por la noche que Trump había utilizado un avión militar más pequeño para salir de Turquía el 8 de julio, después de que fuera fotografiado abordando el Air Force One, sin que los periodistas ni muchos de sus principales asesores a bordo del avión estuvieran al tanto del cambio improvisado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, permanecieron a bordo del Air Force One, que sirvió de señuelo, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete, Dan Scavino, se unieron a Trump a bordo del avión más pequeño.

Aviones de combate estadounidenses sobrevolaban la zona para proteger ambos aviones.

Ese mismo día, Trump anunció que había enviado la versión más moderna del Air Force One, donada por Qatar, fuera de Ankara antes de su partida para permitir que los soldados estadounidenses destinados en el Reino Unido visitaran la aeronave.

Inicialmente se creyó que esa decisión estaba motivada por el hecho de que el modelo más antiguo del Air Force One contaba con tecnologías antimisiles más avanzadas, después de que Trump pasara el día mencionando el interés de Teherán en asesinarlo, mientras aparecían grandes pancartas en toda la República Islámica pidiendo su muerte.

Existen precedentes del uso astuto de un avión diferente por parte de Trump.

En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton llegó sigilosamente a Pakistán a bordo de un avión distinto, aunque algunos periodistas habían sido informados y la estratagema se descubrió a su llegada.