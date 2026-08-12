Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales

Tras un sismo de magnitud 7.4 el pasado lunes 10 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella explicó que se recibirá la ayuda humanitaria internacional después de la gravedad de la destrucción urbana y rural, así como los 239 que han fallecido que se han registrado hasta el momento,

Autoridades del gobierno ultraderechista de Colombia anunciaron que recibirán el apoyo de equipos rescatistas de cuatro países que cumplen con los requisitos internacionales para búsqueda y rescate: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador. Sin embargo, negaron los rumores sobre rechazar el apoyo de otros naciones por “consideraciones ideológicas”.

”Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política”, declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en rueda de prensa, ya que se divulgaron versiones de algunos medios de prensa locales de que Colombia habría rechazada la ayuda de gobiernos con los que el presidente de la Espriella no tiene cercanía ideológica.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo ante los medios de comunicación que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo “de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”.

”Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional”, indicó el titular de la UNGRD.

RESCATISTAS MEXICANOS LLEGAN A CALI

A la ciudad Cali llegaron los Topos Aztecas, un grupo de voluntarios mexicanos expertos en labores de rescate para asistir las labores de búsqueda. Este grupo también asistió a la búsqueda de sobrevivientes de los recientes terremotos en Venezuela del pasado junio.

Los países que han ofrecido ayuda humanitaria son El Salvador, México, República Checa, Alemania, Luxemburgo, España, Portugal, Catar, Israel, India y Chile.