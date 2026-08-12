Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales
    Rescue workers carry a survivor Daniela Largo after pulling her from the rubble the day after an earthquake struck Pereira, Colombia, Tuesday, Aug. 11, 2026. (AP Photo/Fernando Vergara) Fernando Vergara / AP Photo/Fernando Vergara

”Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional”, declaró la autoridad

Autoridades del gobierno ultraderechista de Colombia anunciaron que recibirán el apoyo de equipos rescatistas de cuatro países que cumplen con los requisitos internacionales para búsqueda y rescate: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador. Sin embargo, negaron los rumores sobre rechazar el apoyo de otros naciones por “consideraciones ideológicas”.

Tras un sismo de magnitud 7.4 el pasado lunes 10 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella explicó que se recibirá la ayuda humanitaria internacional después de la gravedad de la destrucción urbana y rural, así como los 239 que han fallecido que se han registrado hasta el momento,

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/colombia-busca-a-desaparecidos-tras-un-fuerte-terremoto-que-mato-a-mas-de-240-personas-BB22768449

”Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política”, declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en rueda de prensa, ya que se divulgaron versiones de algunos medios de prensa locales de que Colombia habría rechazada la ayuda de gobiernos con los que el presidente de la Espriella no tiene cercanía ideológica.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo ante los medios de comunicación que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo “de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”.

”Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional”, indicó el titular de la UNGRD.

RESCATISTAS MEXICANOS LLEGAN A CALI

A la ciudad Cali llegaron los Topos Aztecas, un grupo de voluntarios mexicanos expertos en labores de rescate para asistir las labores de búsqueda. Este grupo también asistió a la búsqueda de sobrevivientes de los recientes terremotos en Venezuela del pasado junio.

Los países que han ofrecido ayuda humanitaria son El Salvador, México, República Checa, Alemania, Luxemburgo, España, Portugal, Catar, Israel, India y Chile.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crisis Humanitaria
RESCATES
Política Internacional

Localizaciones


Colombia

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

Selección de los editores
Su aliado consentido

Su aliado consentido
true

El calor llegó a los verdes, cuyos líderes son investigados por EU
La FGR aseguró 62 mil litros de hidrocarburo, nueve pipas y otros vehículos durante un cateo en un predio de Pesquería, Nuevo León.

Decomisan 62 mil litros de hidrocarburo en predio en Pesquería, Nuevo León
La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali, Colombia, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4.

Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4
Consulta el saldo de tu Tarjeta del Bienestar desde casa llamando a este número. Conoce los pasos para saber si ya recibiste tu depósito.

Consulta tu saldo de la Tarjeta del Banco del Bienestar sin salir de casa.. marca a este número
El eclipse total de Sol será visible en algunas regiones de Europa y Rusia, pero no en México. Conoce dónde verlo en vivo y los horarios de transmisión.

Sigue En Vivo el Eclipse Total de Sol... aquí puedes ver el fenómeno astronómico del año
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez culminaron casi una década de relación al contraer matrimonio en Portugal.

¡Boda sorpresa! Cristiano Ronaldo confirma que ya se casó con Georgina Rodríguez
Rommel Pacheco informó que los atletas mexicanos recibirán estímulos económicos por cada medalla obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con montos de hasta 50 mil pesos por oro.

Rommel Pacheco anuncia que Conade pagará hasta 50 mil pesos por cada oro en Centroamericanos