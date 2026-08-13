Arde transporte de personal en Saltillo; investigan si fue provocado

Un transporte de personal quedó completamente destruido luego de incendiarse durante la madrugada de este jueves en calles de la colonia Puerta del Oriente, en Saltillo. Autoridades investigan si el siniestro pudo haber sido provocado de manera intencional. Los hechos se registraron alrededor de la 1:00 de la mañana, en el cruce de las calles Imperio Samurai y Chaparral. Vecinos comenzaron a percibir un intenso olor a humo y, al salir de sus domicilios, descubrieron que un autobús estacionado era consumido por las llamas.

Habitantes del sector realizaron múltiples reportes al Sistema Estatal de Emergencias 911 e intentaron contener el fuego utilizando cubetas y recipientes con agua. Sin embargo, las fuertes ráfagas de viento avivaron las llamas y provocaron que se extendieran rápidamente por toda la unidad. Minutos más tarde arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Oriente, quienes realizaron maniobras para sofocar el incendio y evitar que alcanzara predios cercanos y un terreno baldío ubicado a un costado.

A pesar de los esfuerzos, el autobús fue consumido en su totalidad y quedó reducido a una estructura calcinada, por lo que fue declarado pérdida total debido a los severos daños. Elementos de la Policía Municipal también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información entre los vecinos. De manera preliminar, las autoridades no descartaron que el incendio haya sido provocado.

Ante esta posibilidad, recomendaron al propietario presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para iniciar las investigaciones y determinar el origen del siniestro. Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron eliminar cualquier riesgo de propagación. No se reportaron personas lesionadas.