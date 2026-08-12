Pamela Reyes debuta con México en el Mundial de Flag Football: fecha, hora y dónde ver

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Fútbol Americano
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    Pamela Reyes debuta con México en el Mundial de Flag Football: fecha, hora y dónde ver
    México llega al Mundial femenil como número uno del ranking mundial y con la mira puesta en Los Ángeles 2028. FOTO: FMFA

La saltillense inicia este jueves una nueva etapa con México, ahora como asistente ofensiva, en un Mundial que repartirá los primeros boletos para el debut olímpico del flag football

El momento que Pamela Reyes Wiseman esperaba ya está por comenzar. La saltillense formará parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana Femenil de flag football que este jueves iniciará su participación en el Campeonato Mundial de la IFAF 2026, en Düsseldorf, Alemania, una competencia que marcará el camino hacia el debut olímpico de este deporte en Los Ángeles 2028.

Reyes Wiseman, exjugadora y bicampeona mundial con México, ahora tendrá una responsabilidad distinta: trabajará como asistente ofensiva del representativo nacional. Desde esa posición buscará aportar su experiencia a un equipo que llega a la cita mundialista como número uno del ranking de la IFAF.

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El torneo comenzará este jueves 13 de agosto y tendrá un incentivo adicional para las selecciones participantes. Los dos mejores equipos femeniles elegibles obtendrán una de las plazas directas para Los Ángeles 2028. En total, 16 combinados disputarán el Mundial femenil.

México llega con argumentos para pelear por uno de esos lugares. En 2025 conquistó los World Games de Chengdú y el Campeonato de las Américas, además de asumir el primer sitio del ranking mundial. En Düsseldorf tendrá que comenzar el camino ante Alemania, anfitriona del torneo.

El debut está programado para las 1:15 horas del jueves, tiempo del centro de México, por lo que los aficionados que quieran seguir a Reyes y al equipo nacional deberán madrugar. Después, México enfrentará a Eslovenia a las 8:45 horas del jueves, mientras que cerrará la fase de grupos contra Italia el viernes 14 de agosto a las 3:45 horas.

Los horarios corresponden a la conversión de la programación oficial en Alemania, que tiene ocho horas de diferencia con el centro de México.

¿DÓNDE VER EL MUNDIAL DE FLAG EN MÉXICO?

Los partidos podrán seguirse en México a través de ESPN, tanto en televisión como mediante su canal de YouTube. Otra opción será DAZN, plataforma que cuenta con los derechos internacionales del campeonato y ofrece la transmisión de manera gratuita, de acuerdo con la información publicada por Olympics.com.

La competencia continuará el viernes con el cierre de la fase de grupos. El sábado 15 se disputarán los cuartos de final y las semifinales, mientras que el domingo 16 llegarán los partidos por las medallas. La final femenil está programada para las 10:45 horas del centro de México.

Para Pamela Reyes, el Mundial representa una nueva manera de defender los colores de México. Después de hacerlo como jugadora y levantar dos títulos mundiales, ahora buscará contribuir desde la banca en un torneo que puede llevar al país a la primera edición olímpica del flag football.

Y para Saltillo, será la oportunidad de seguir de cerca a una de las representantes locales en una competencia que puede definir parte del futuro olímpico de este deporte.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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