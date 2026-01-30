Hallan cuerpo de mujer tras incendio en Saltillo; investigaciones continúan

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 30 enero 2026
    Hallan cuerpo de mujer tras incendio en Saltillo; investigaciones continúan
    Autoridades resguardan el inmueble mientras los peritos realizan las diligencias correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento, las autoridades no han logrado localizar al hombre que vivía en el mismo domicilio

El cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida durante la atención de un incendio en un inmueble de la colonia Lucio Blanco, en Saltillo. El hallazgo se realizó mientras bomberos trabajaban para sofocar las llamas.

Los elementos acudieron a la calle Reforma tras recibir el reporte de un incendio en un domicilio. Al llegar, iniciaron maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se incendia motor de auto por fuga de gasolina en la colonia Amistad

$!Elementos del cuerpo de bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.
Elementos del cuerpo de bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Vecinos del sector señalaron que no habían visto salir a dos personas que habitaban el lugar: una mujer identificada como Ana, de aproximadamente 38 años, y un hombre llamado Martín ¨N¨, de 24.

Durante la remoción de basura y ropa acumulada en el inmueble, los bomberos localizaron el cuerpo de la mujer. La víctima presentaba lesiones por quemaduras y no contaba con signos vitales.

$!Bomberos sofocan un incendio en un domicilio de la colonia Lucio Blanco donde se halló un cuerpo sin vida.
Bomberos sofocan un incendio en un domicilio de la colonia Lucio Blanco donde se halló un cuerpo sin vida. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el hallazgo, los rescatistas notificaron a las autoridades correspondientes, quienes resguardaron el área en espera de la llegada de peritos y agentes de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero del hombre que también residía en el domicilio. Las autoridades continúan revisando el inmueble para descartar riesgos y recabar información sobre el incendio.

$!Hasta el momento, se desconoce el paradero del hombre que también habitaba el domicilio.
Hasta el momento, se desconoce el paradero del hombre que también habitaba el domicilio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Será la investigación oficial la que determine las causas del siniestro, confirme la identidad de la persona fallecida y esclarezca las circunstancias en que se registraron los hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
incendios

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Afloja una tuerca Trump
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba.

¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El primer ministro Keir Starmer busca en Pekín oportunidades comerciales que ayuden a revitalizar una economía británica que ha permanecido estancada durante los últimos años.

No más ‘era de hielo’: el Reino Unido y China acuerdan fortalecer relaciones
Una activista sostiene un cartel en el vestíbulo de un hotel con el mensaje: “Hilton: dejen de alojar al ICE”, reflejando la toma de espacios privados para la protesta.

Los hoteles económicos se convierten en el nuevo frente de la oposición al ICE