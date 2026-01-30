Hallan cuerpo de mujer tras incendio en Saltillo; investigaciones continúan

El cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida durante la atención de un incendio en un inmueble de la colonia Lucio Blanco, en Saltillo. El hallazgo se realizó mientras bomberos trabajaban para sofocar las llamas.

Los elementos acudieron a la calle Reforma tras recibir el reporte de un incendio en un domicilio. Al llegar, iniciaron maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

