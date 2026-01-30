Hallan cuerpo de mujer tras incendio en Saltillo; investigaciones continúan
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Hasta el momento, las autoridades no han logrado localizar al hombre que vivía en el mismo domicilio
El cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida durante la atención de un incendio en un inmueble de la colonia Lucio Blanco, en Saltillo. El hallazgo se realizó mientras bomberos trabajaban para sofocar las llamas.
Los elementos acudieron a la calle Reforma tras recibir el reporte de un incendio en un domicilio. Al llegar, iniciaron maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se incendia motor de auto por fuga de gasolina en la colonia Amistad
Vecinos del sector señalaron que no habían visto salir a dos personas que habitaban el lugar: una mujer identificada como Ana, de aproximadamente 38 años, y un hombre llamado Martín ¨N¨, de 24.
Durante la remoción de basura y ropa acumulada en el inmueble, los bomberos localizaron el cuerpo de la mujer. La víctima presentaba lesiones por quemaduras y no contaba con signos vitales.
Tras el hallazgo, los rescatistas notificaron a las autoridades correspondientes, quienes resguardaron el área en espera de la llegada de peritos y agentes de investigación.
Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero del hombre que también residía en el domicilio. Las autoridades continúan revisando el inmueble para descartar riesgos y recabar información sobre el incendio.
Será la investigación oficial la que determine las causas del siniestro, confirme la identidad de la persona fallecida y esclarezca las circunstancias en que se registraron los hechos.