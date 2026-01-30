Saltillo: se incendia motor de auto por fuga de gasolina en la colonia Amistad

Un vehículo terminó con el motor incendiado la mañana de este viernes en la colonia Amistad, luego de que se registrara una fuga de gasolina que el propietario intentó reparar de manera provisional para trasladar la unidad con un mecánico, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, en el cruce de las calles Los Anhelos y San Valentín, donde vecinos del sector se percataron del fuego y se acercaron para brindar apoyo.

