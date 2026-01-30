Saltillo: se incendia motor de auto por fuga de gasolina en la colonia Amistad

Saltillo
/ 30 enero 2026
    
    Elementos del cuerpo de Bomberos realizaron labores de enfriamiento para evitar riesgos posteriores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Habitantes de la colonia Amistad lograron apagar el fuego de manera oportuna, evitando que el incendio se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas

Un vehículo terminó con el motor incendiado la mañana de este viernes en la colonia Amistad, luego de que se registrara una fuga de gasolina que el propietario intentó reparar de manera provisional para trasladar la unidad con un mecánico, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, en el cruce de las calles Los Anhelos y San Valentín, donde vecinos del sector se percataron del fuego y se acercaron para brindar apoyo.

TE PUEDE INTERESAR: Choque por alcance entre tres autos al no guardar distancia en Ramos Arizpe


El automóvil Mazda 3 quedó detenido en la vía pública tras el siniestro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes lograron sofocar las llamas antes del arribo de los cuerpos de emergencia, lo que evitó que el incendio se propagara y causara mayores daños.


El incidente ocurrió en el cruce de las calles Los Anhelos y San Valentín, alrededor de las 07:30 horas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, evaluaron el siniestro y realizaron maniobras para enfriar el vehículo, con el objetivo de prevenir riesgos adicionales.

El afectado fue identificado como Luis Ángel ¨N¨, propietario de un Mazda 3 con placas de circulación del estado de Nuevo León, quien por fortuna no presentó lesiones.

