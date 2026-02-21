Hallan hielera con mariguana en el CETis 48 de Saltillo; activan movilización policial

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    Hallan hielera con mariguana en el CETis 48 de Saltillo; activan movilización policial
    La hierba fue asegurada por la Agencia de Investigación Criminal y trasladada al Centro de Operaciones Estratégicas para su análisis. ULISES MARTÍNEZ

Una denuncia anónima alertó sobre una hielera con mariguana en el patio del plantel, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y el aseguramiento de la hierba

La mañana de este sábado se registró una movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado, tras el hallazgo de una hielera con mariguana en greña en el interior del CETis 48 de Saltillo.

El reporte fue recibido alrededor de las 11:30 horas, a través de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia del objeto en el patio del plantel educativo, ubicado en la colonia Magisterio Sección 38.

Al lugar acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal, que localizó una hielera de plástico con varios paquetes que contenían hierba seca con características propias de la mariguana.

TE PUEDE INTERESAR: Muere joven tras choque frontal contra transporte de personal en Ramos Arizpe

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al CETis 48 tras el reporte de una hielera con hierba seca con características de la mariguana. ULISES MARTÍNEZ

Luego de realizar las diligencias correspondientes y los peritajes iniciales en el sitio, los agentes procedieron al aseguramiento de la sustancia como parte de la carpeta de investigación.

Los indicios fueron trasladados al Centro de Operaciones Estratégicas, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la procedencia del enervante y deslindar responsabilidades.

