Hallan hielera con mariguana en el CETis 48 de Saltillo; activan movilización policial

La mañana de este sábado se registró una movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado, tras el hallazgo de una hielera con mariguana en greña en el interior del CETis 48 de Saltillo.

El reporte fue recibido alrededor de las 11:30 horas, a través de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia del objeto en el patio del plantel educativo, ubicado en la colonia Magisterio Sección 38.

Al lugar acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal, que localizó una hielera de plástico con varios paquetes que contenían hierba seca con características propias de la mariguana.

