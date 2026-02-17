Saltillo: pierde motociclista el control, choca contra muro y termina grave en hospital

Un motociclista resultó con lesiones graves luego de caer de su unidad tras realizar un rebase sin precaución en la colonia Avícola, en hechos ocurridos durante la noche sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, Juan Ramón ¨N¨, de 35 años, circulaba a bordo de una motocicleta presuntamente a exceso de velocidad. Al aproximarse al puente del Distribuidor Vial El Sarape, intentó rebasar por el carril izquierdo sin la debida precaución.

