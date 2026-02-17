Saltillo: pierde motociclista el control, choca contra muro y termina grave en hospital
A pesar de portar casco, sufrió heridas graves en el rostro y fue trasladado al Hospital General, mientras elementos de Policía y Tránsito aseguraban la zona y retiraban los vehículos
Un motociclista resultó con lesiones graves luego de caer de su unidad tras realizar un rebase sin precaución en la colonia Avícola, en hechos ocurridos durante la noche sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.
De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, Juan Ramón ¨N¨, de 35 años, circulaba a bordo de una motocicleta presuntamente a exceso de velocidad. Al aproximarse al puente del Distribuidor Vial El Sarape, intentó rebasar por el carril izquierdo sin la debida precaución.
La maniobra provocó que perdiera el control de la unidad y se impactara contra el muro de concreto. Aunque portaba casco de seguridad, el conductor golpeó la cabeza contra la estructura, lo que le ocasionó una herida de consideración.
Tras el impacto, la motocicleta se proyectó hacia una camioneta Chevrolet Silverado que circulaba por el mismo tramo. El conductor del vehículo detuvo su marcha y permaneció en el lugar, mientras testigos solicitaban apoyo a través de grupos de seguridad en WhatsApp alrededor de las 23:30 horas, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y, al detectar fracturas en el rostro que ponían en riesgo su vida, trasladaron a Juan Ramón al Hospital General.
Elementos de Policía y Tránsito abanderaron la zona mientras una grúa retiraba los vehículos para restablecer la circulación y permitir el deslinde de responsabilidades.