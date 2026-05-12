Saltillo: joven se quita la vida en Bellavista; antes envió mensajes a su madre

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    Saltillo: joven se quita la vida en Bellavista; antes envió mensajes a su madre
    Familiares y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio de la colonia Bellavista, donde una mujer de 27 años fue localizada sin vida, movilizando a corporaciones municipales y estatales. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos señalaron que las discusiones dentro de la vivienda eran frecuentes; la mujer dejó a una niña de 5 años bajo el resguardo de su abuela

La madrugada de este martes, en calles de la colonia Bellavista, fue localizada sin vida una mujer de 27 años; aparentemente, problemas personales originaron que tomara la decisión de quitarse la vida en Saltillo.

Autoridades dieron a conocer que Luisa Fernanda ¨N¨ mantenía constantes peleas con su pareja sentimental, situación que probablemente agravó un cuadro depresivo. Vecinos indicaron que durante la noche escucharon una discusión en la vivienda ubicada sobre la calle Constitución, entre General Charles y Carlos Fuero; sin embargo, mencionaron que era frecuente escuchar gritos provenientes del lugar, por lo que no le dieron mayor importancia.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al domicilio tras el reporte realizado al sistema de emergencias 911; sin embargo, únicamente confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al domicilio tras el reporte realizado al sistema de emergencias 911; sin embargo, únicamente confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

Fue la madre de la joven quien, horas antes, recibió mensajes de su hija donde le decía que se encontraba mal, motivo por el cual decidió acudir al domicilio para buscarla. Desafortunadamente, al ingresar a una de las habitaciones, la encontró con una soga en el cuello, por lo que de inmediato actuó y la descolgó, además de solicitar apoyo al sistema de emergencias 911, cerca de las 4:40 horas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!Vecinos del sector señalaron que durante la noche se escuchó una discusión dentro del inmueble, aunque mencionaron que este tipo de situaciones eran frecuentes en la vivienda de la colonia Bellavista.
Vecinos del sector señalaron que durante la noche se escuchó una discusión dentro del inmueble, aunque mencionaron que este tipo de situaciones eran frecuentes en la vivienda de la colonia Bellavista. ULISES MARTÍNEZ

La familia de la joven comentó que tenía una hija de cinco años, quien en ese momento no se encontraba con ella y permanecía bajo el resguardo de su abuela.

Oficiales de la Policía Municipal acordonaron el área mientras arribaba personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar las causas de la muerte y, una vez concluidos los estudios, sería entregado a sus familiares para darle el último adiós.

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