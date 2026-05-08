Hallan sin vida a hombre dentro de su vivienda en Ramos Arizpe
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La hermana de la víctima acudió al domicilio como lo hacía diariamente y, al no obtener respuesta, decidió ingresar a la vivienda
Un hombre de 40 años fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Blanca Estela, en un hecho reportado durante la mañana de este viernes en Ramos Arizpe. Las autoridades tomaron conocimiento del caso como un suicidio por ahorcamiento.
El fallecido fue identificado como Eliud Antonio ¨N¨, de 40 años, quien vivía en la calle Luis Gutiérrez, en la mencionada colonia. La movilización de las autoridades ocurrió luego de que familiares solicitaran apoyo tras encontrarlo inconsciente dentro de la vivienda.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, fue la hermana de Antonio quien acudió al domicilio, como lo hacía diariamente, pero al no obtener respuesta decidió ingresar para ver qué ocurría.
Al entrar a la casa encontró a su hermano sin signos vitales, por lo que dio aviso al Sistema Estatal de Emergencias 911. Paramédicos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron el fallecimiento.
La familiar declaró que la noche anterior convivió con Antonio, cenaron juntos y en ningún momento notó alguna situación que le hiciera pensar que pudiera tomar esa decisión.
Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales.