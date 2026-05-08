Hallan sin vida a hombre dentro de su vivienda en Ramos Arizpe

Un hombre de 40 años fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Blanca Estela, en un hecho reportado durante la mañana de este viernes en Ramos Arizpe. Las autoridades tomaron conocimiento del caso como un suicidio por ahorcamiento.

El fallecido fue identificado como Eliud Antonio ¨N¨, de 40 años, quien vivía en la calle Luis Gutiérrez, en la mencionada colonia. La movilización de las autoridades ocurrió luego de que familiares solicitaran apoyo tras encontrarlo inconsciente dentro de la vivienda.