Por ir jugando ‘carreritas’, motociclistas resultan lesionados en Saltillo

Un aparatoso accidente entre dos motociclistas se registró durante la noche sobre calles del Centro de Saltillo, luego de que presuntamente ambos conductores circulaban a exceso de velocidad y realizando arrancones.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando los motociclistas se desplazaban de poniente a oriente sobre la calle Ramos Arizpe y, tras pasar el cruce con Álvaro Obregón, terminaron impactándose de manera lateral, aparentemente mientras competían sobre la vialidad.