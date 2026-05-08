Por ir jugando ‘carreritas’, motociclistas resultan lesionados en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El choque provocó daños en un medidor de gas, generando una fuga que alarmó a vecinos y movilizó a cuerpos de emergencia
Un aparatoso accidente entre dos motociclistas se registró durante la noche sobre calles del Centro de Saltillo, luego de que presuntamente ambos conductores circulaban a exceso de velocidad y realizando arrancones.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando los motociclistas se desplazaban de poniente a oriente sobre la calle Ramos Arizpe y, tras pasar el cruce con Álvaro Obregón, terminaron impactándose de manera lateral, aparentemente mientras competían sobre la vialidad.
Tras el choque, uno de los conductores, quien viajaba en una motocicleta color gris, salió proyectado hacia la banqueta, donde derribó un medidor de gas, provocando una fuga que generó alarma entre vecinos y automovilistas.
Uno de los involucrados presuntamente abandonó el lugar después del percance, mientras que los lesionados fueron trasladados por sus propios medios para recibir atención médica.
Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para controlar la fuga de gas y tomar conocimiento de los hechos, además de iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.