Saltillo: disfrutan celebración para mamás en Teresitas e invitan a festejo en colonia Zaragoza

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    Saltillo: disfrutan celebración para mamás en Teresitas e invitan a festejo en colonia Zaragoza
    Familias de distintos sectores disfrutaron previamente de un festejo similar en Teresitas. CORTESÍA

El evento se llevará a cabo el viernes 8 de mayo a las 18:30 horas

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a participar en el festejo cultural organizado con motivo del Día de las Madres, el cual se realizará este viernes 8 de mayo a las 18:30 horas en la plaza pública de la colonia Zaragoza.

Como parte de las actividades conmemorativas programadas durante esta semana, se llevará a cabo una nueva edición del “Duelo de Sonoras”, evento gratuito que busca acercar espectáculos musicales y recreativos a distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-dia-de-las-madres-llegara-con-alza-de-precios-preven-festejos-austeros-FD20542117

El Ayuntamiento informó que las actividades se desarrollarán entre las calles Laureles y Eucalipto, a la altura de Ciprés y Acacia, por lo que exhortó a las y los asistentes a acudir con anticipación para disfrutar de las presentaciones musicales.

Durante esta jornada participarán agrupaciones como Sonora Dinamita y Super Original Tropicana, además de la presentación del grupo local Señor Bones.

Las autoridades municipales señalaron que estas actividades forman parte de una serie de festejos organizados en diversos sectores de Saltillo con motivo de la celebración del Día de las Madres.

$!El acceso al evento será gratuito para toda la ciudadanía.
El acceso al evento será gratuito para toda la ciudadanía. CORTESÍA

Familias disfrutan jornada musical en Teresitas

Dentro de esta programación, familias de distintos sectores de la ciudad participaron en el festejo realizado en el sector Teresitas, donde las inmediaciones del Multideportivo El Sarape se convirtieron en sede de actividades musicales y recreativas.

Durante la jornada, las y los asistentes disfrutaron de música en vivo con la participación de Sonora Dinamita, Super Original Tropicana y el grupo local Señor Bones.

Al evento acudieron habitantes de colonias cercanas del sur de la ciudad, quienes convivieron y participaron en las actividades organizadas para celebrar a las madres saltillenses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-celebrara-el-dia-de-las-madres-con-cuatro-conciertos-gratuitos-en-diversas-colonias-IG20378819

El Gobierno Municipal informó que las actividades continuarán este viernes 8 y sábado 9 de mayo en los sectores Zaragoza y Satélite Norte, respectivamente.

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a la población para asistir a las próximas jornadas musicales y recrea

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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