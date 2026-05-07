Aplica Coahuila cambios al calendario escolar ante anuncio de la SEP

La Secretaría de Educación del Estado de Coahuila informó que, por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública federal, se realizarán ajustes al calendario escolar 2025-2026 para los niveles de Educación Básica y Media Superior en la entidad. La dependencia estatal señaló que las modificaciones responden principalmente a las condiciones climáticas derivadas de las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país, con el propósito de priorizar el bienestar y la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Entre los principales cambios para Educación Básica se encuentra la conclusión anticipada del ciclo escolar, programada ahora para el próximo 5 de junio. Asimismo, las actividades administrativas de cierre finalizarán el 12 de junio, mientras que la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), prevista originalmente para el 29 de mayo, será reprogramada para el 8 de junio. La Secretaría de Educación detalló además que el personal docente retomará actividades el 10 de agosto para participar en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y preparar el inicio del siguiente ciclo lectivo.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto, las y los docentes recibirán a sus alumnos con el objetivo de reforzar conocimientos y atender necesidades académicas específicas. El arranque formal del ciclo escolar 2026-2027 quedó establecido para el 31 de agosto en todas las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. En el caso de las instituciones particulares, la dependencia informó que tendrán libertad para tomar decisiones de acuerdo con las necesidades de su servicio educativo, la infraestructura de sus planteles y las condiciones climáticas de cada región, a fin de proteger la integridad y el desarrollo académico de sus estudiantes.

La autoridad educativa estatal indicó que, una vez que la Secretaría de Educación Pública emita el acuerdo oficial de modificación al calendario escolar, se publicarán los lineamientos correspondientes para atender situaciones no previstas y garantizar el interés superior de niñas, niños y jóvenes coahuilenses. Finalmente, la Secretaría de Educación reconoció el compromiso de maestras, maestros, directivos, supervisores, personal administrativo y de apoyo, así como el acompañamiento permanente de madres, padres de familia y tutores en el fortalecimiento del sistema educativo estatal.

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