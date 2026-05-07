Coahuila suma 6 medallas en Olimpiada Nacional 2026: Destacan natación y tiro deportivo

Coahuila volvió a subir al podio dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de conquistar seis medallas en una jornada destacada para la delegación estatal, con resultados positivos en natación y tiro deportivo, disciplinas en las que los atletas coahuilenses se mantienen entre los mejores del país. En la natación, la representación de Coahuila sumó dos medallas de bronce para llegar a tres preseas en total dentro de esta disciplina. Lionel Eleazar Castillo Cárdenas terminó en la tercera posición de la prueba de los 400 metros libre, categoría 13-14 años, tras registrar un tiempo de 4:26.39 minutos. Con ese resultado, el nadador coahuilense compartió el podio con representantes de Jalisco y Baja California Sur, confirmando su lugar entre los mejores exponentes juveniles de la prueba en esta edición de la Olimpiada Nacional.

La segunda presea para Coahuila en la jornada de natación llegó por conducto de Samantha López Ruelas, quien se adjudicó la medalla de bronce en los 100 metros dorso, también dentro de la categoría 13-14 años. La atleta registró una marca de 1:08.92 en la final, resultado que le permitió subir al podio junto a competidoras de Jalisco y Sinaloa. Además de las medallas, Coahuila tuvo presencia en cuatro finales más durante la jornada. Daniela Esparza compitió en los 200 metros pecho; Emma Sandrini y Alejandro Ruiz lo hicieron en los 50 metros mariposa; mientras que Camila Valerio participó en los 100 metros dorso. Todos ellos finalizaron entre los mejores del país en sus respectivas pruebas.

Tiro deportivo de Coahuila suma cuatro preseas en Guadalajara La cosecha coahuilense también creció en el tiro deportivo de la Olimpiada Nacional 2026, que se celebra en Guadalajara, Jalisco, donde la delegación estatal consiguió tres medallas de plata y una de bronce en una jornada de alta exigencia competitiva. En la modalidad de rifle match 10 metros, categoría Juvenil Menor, Mayra Irais Herrera Reyes conquistó la medalla de plata en la prueba individual. La tiradora coahuilense también subió al podio en la competencia por equipos, donde compartió créditos con Jimena Jiménez Ramírez y Natalia Altamirano Ruiz para sumar otra presea plateada. En la rama varonil, Jesús Arturo Patlán Flores también se quedó con la medalla de plata en la prueba individual, consolidando otra actuación destacada para Coahuila dentro del tiro deportivo. Por equipos, Patlán Flores se unió a Alexis Javier Antonio González y Mario Gabriel Flores Guel para conseguir la medalla de bronce, resultado con el que Coahuila cerró una jornada de cuatro preseas en esta disciplina.

Con estos resultados, el tiro deportivo de Coahuila llegó a ocho medallas dentro de la Olimpiada Nacional 2026, con un balance de dos oros, cuatro platas y dos bronces, en lo que representa la recta final de la actividad para esta delegación.

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