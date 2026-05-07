‘Sus aranceles se dispararán’, Trump amenaza y da plazo hasta el 4 de julio a UE para cumplir acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló este jueves por teléfono con la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, a quien le dio plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado; en caso de que el bloque de 27 naciones no aprueban, enfrentarán una tasa arancelaria alta. El anuncio pareció ser una ampliación del plazo después de que el presidente señaló el viernes pasado que los automóviles procedentes de la UE enfrentarían un arancel más alto del 25% a partir de esta semana. ”Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados”, aseguró el mandatario en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Cabe destacar que el próximo 4 de julio, Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su declaración de independencia. El mandatario estadounidense dio a conocer su actualización luego de lo que describió como una “gran llamada” con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Trump aseguró, en su escrito, que había estado “esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial”, que ambas partes acordaron durante una visita del jefe de Estado a Escocia el verano pasado.

Aun así, Trump estaba descontento porque el Parlamento Europeo aún no ha finalizado el acuerdo comercial alcanzado el año pasado, el cual se complicó todavía más tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero pasado, en el que determinó que el mandatario carecía de autoridad legal para declarar una emergencia económica con el fin de imponer la primera ronda de aranceles que fueron utilizados para presionar a la UE. “Se hizo una promesa de que la UE cumpliría su parte del acuerdo y, según lo pactado, ¡reduciría sus aranceles a cero!”, publicó Trump. “Acepté darle hasta el 250 cumpleaños de nuestro país o, lamentablemente, sus aranceles subirían de inmediato a niveles mucho más altos”, añadió; aunque no dejó en claro si insinuaba que las tasas arancelarias subirían para todas las importaciones procedentes de la UE o si el aumento se aplicaría exclusivamente a los automóviles.

PACTO ENTRE TRUMP Y VON DER LEYEN, ACUERDO DE TURNBERRY En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto, denominado acuerdo de Turnberry, que redefine el marco arancelario y por el que Estados Unidos fija un techo de gravámenes del 15% para la gran mayoría de los productos europeos, que incluye automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera; y la UE, a cambio, elimina la mayoría de los impuestos que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses. Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca sobre la cuestión arancelaria llegó el pasado 1 de mayo, cuando Trump anunció que “la próxima semana” incrementaría al 25 % los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE. Anuncio que el republicano justificó al argumentar que Bruselas “no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado”, por lo que la conversación de este jueves entre Trump y Von der Leyen, aparentemente, aporta calma a la relación transatlántica. El mandatario estadounidense, que calificó como “excelente” la conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, explicó que, además de la cuestión sobre los aranceles, abordaron otros temas como el hecho de que Washington y Bruselas están “totalmente unidos en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear”. ”Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas”, concluyó Trump.

“CONVERSACIÓN MUY POSITIVA” Por su parte, Von der Leyen dijo haber sostenido una “conversación muy positiva” con Trump. En su cuenta de X, explicó que hablaron de la situación en Medio Oriente. “Estamos de acuerdo en que Irán nunca debe poseer un arma nuclear. Los acontecimientos recientes han demostrado claramente que los riesgos para la estabilidad regional y la seguridad mundial son demasiado grandes”, dijo. Sobre el acuerdo comercial, Von der Leyen señaló que “ambas partes seguimos plenamente comprometidas con su aplicación. Se están logrando avances satisfactorios para la reducción de aranceles a principios de julio”.

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