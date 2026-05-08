Las fuerzas estadounidenses atacaron petroleros que intentaban romper el bloqueo iraní

Un número indeterminado de barcos fue atacado, y un alto funcionario estadounidense los describió como “buques petroleros de gran tamaño (VLCC)... enormes barcos vacíos que intentaban regresar a Irán”, según la corresponsal jefa de seguridad nacional de la cadena, Jennifer Griffin.

El ejército estadounidense lanzó el viernes una nueva serie de ataques aéreos contra un grupo de buques cisterna vacíos en el estrecho de Ormuz que intentaban atravesar el bloqueo de los puertos iraníes, según Fox News.

No se dispuso de información inmediata sobre los daños.

Estados Unidos tiene aproximadamente 15.000 soldados que hacen cumplir el bloqueo, que entró en vigor el 13 de abril.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reveló en una publicación en X el viernes que “[e]n la actualidad hay más de 70 buques cisterna a los que las fuerzas estadounidenses están impidiendo que entren o salgan de los puertos iraníes”.

“Estos buques comerciales tienen capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní, con un valor estimado de más de 13.000 millones de dólares”.

El CENTCOM y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los analistas han advertido que las elevadas tensiones derivadas del bloqueo podrían desencadenar accidentalmente un retorno a una guerra a gran escala.

Sin embargo, Estados Unidos ha evitado poner fin formalmente al alto el fuego vigente con Irán, a pesar de las múltiples escaramuzas de los últimos días, incluidos los ataques estadounidenses del jueves por la noche que el presidente Trump minimizó calificándolos de “golpes de amor”.