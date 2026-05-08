POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU

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    POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU
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Las declaraciones del fiscal Todd Blanche sobre nuevas denuncias contra funcionarios mexicanos vuelven a sacudir a la política. Y en Coahuila observan con preocupación que el inevitable desgaste político repercuta en las urnas

I. QUINIELAS POLÍTICAS

Las declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, volvieron a sacudir la política mexicana. Ahora aseguró que vendrán más denuncias contra funcionarios presuntamente ligados al narcotráfico, apoyadas –según dijo– en información obtenida de líderes criminales detenidos en territorio estadounidense. Y aunque desde México el oficialismo insiste en que sin pruebas todo tiene un trasfondo político, lo cierto es que el tema ya encendió alarmas. Nos dicen que entre quienes siguen la política nacional ya comenzaron las quinielas sobre quién será el próximo nombre ventilado desde Washington.

II. NERVIOS ELECTORALES

Pero el tema no queda sólo en lo nacional. En Coahuila, donde ya arrancaron las campañas rumbo al Congreso local, también hay quienes observan el impacto que estos señalamientos podrían tener sobre Morena y sus candidatos. Porque más allá de si existen o no consecuencias jurídicas, el desgaste político es inevitable. Nos comentan que cada nueva acusación, cada declaración y cada nombre relacionado con el morenismo terminan alimentando una narrativa que puede pesar en las urnas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fiscal-blanche-amenaza-con-mas-denuncias-en-contra-de-presuntos-narcopoliticos-OG20517911

III. CONCILIACIÓN AUSENTE

La determinación del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de anticipar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio ha suscitado un debate que trasciende las condiciones climáticas o la logística del Mundial de Futbol. Mientras la autoridad fundamenta la medida en criterios de prevención y coordinación operativa, millones de familias enfrentan el desafío de conciliar la vida laboral y familiar durante casi tres meses sin actividades escolares. El ajuste impacta especialmente a madres y padres trabajadores que dependen de la jornada escolar para mantener estabilidad en sus rutinas laborales, de cuidado y organización familiar.

IV. CUIDADOS Y REALIDAD

El fenómeno evidencia una problemática estructural: la insuficiencia de políticas públicas en materia de cuidados y conciliación familiar. Guarderías limitadas, estancias insuficientes y opciones privadas inaccesibles para amplios sectores terminan trasladando la carga a las familias, particularmente a mujeres y redes familiares de apoyo. El debate trasciende lo educativo e involucra productividad, economía familiar y organización social. Millones de hogares deberán implementar estrategias propias para enfrentar la situación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-dividen-opiniones-fin-de-clases-anticipado-por-calor-y-el-mundial-KD20547951

V. CASTIGO MORTAL

El caso del anexo “Fe, Esperanza y Amor” en Monclova sigue escalando. Ahora la Fiscalía confirmó que Manuel Alejandro Lira Ruiz murió por asfixia derivada de golpes en el tórax, luego de haber sido agredido como forma de castigo apenas tres días después de ingresar al centro de rehabilitación. El delegado regional, Everardo Lazo Chapa, reconoció que los responsables intentaron “someterlo” a golpes hasta provocarle el colapso de un pulmón. Nos dicen que el nivel de violencia exhibido en el caso vuelve a encender alertas sobre lo que realmente ocurre dentro de muchos anexos que operan en la región.

VI. SIN RESULTADOS

El caso también revive un tema que hace meses se prometió atender desde el ámbito estatal: el censo, regulación y supervisión de anexos en Coahuila. Hasta ahora, mucho de eso quedó sólo en narrativa. Mientras tanto, la problemática sigue creciendo y exhibiendo vacíos evidentes. Ahí está también la insistencia del diputado del Partido Verde, Arturo Valdés, quien en repetidas ocasiones ha pedido revisar las condiciones en las que operan estos centros, aunque sin resultados visibles por parte del Ejecutivo estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/reconoce-salud-dificultad-para-regular-anexos-estiman-mas-de-400-en-coahuila-ND20542935

VII. RECTA Y NERVIOS

Las 48 mujeres que hasta ayer seguían en la contienda por la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) pasaron el día pendientes del INE que encabeza Guadalupe Taddei. Hasta el cierre de esta edición, los resultados del examen de conocimientos seguían sin hacerse públicos, aunque el plazo vencía ayer. Así que hoy ya deberán conocerse los nombres de las 25 aspirantes que avanzarán. Y conforme pasan las horas, también crecen las especulaciones, las llamadas y las lecturas políticas sobre quiénes realmente tienen posibilidades de llegar al tramo final de un proceso que, aunque técnico en el discurso, también se mueve en lógica política.

VIII. FILTROS Y LECTURAS

Lo que sigue será el ensayo presencial del 30 de mayo, seguido del examen de competencias generales y, posteriormente, las entrevistas ante integrantes del Consejo General del INE. Nos comentan que, conforme avance el proceso, comenzarán a perfilarse grupos y afinidades alrededor de las aspirantes con mayores posibilidades. Porque en este tipo de designaciones, la política nunca desaparece por completo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-participa-vanguardia-en-encuentro-entre-la-suprema-corte-la-sip-y-el-cpj-en-pro-de-la-libertad-de-prensa-MF20522068

IX. RECONOCIMIENTO REGIONAL

Monclova recibió reconocimiento durante el Tianguis Turístico celebrado en Acapulco por la preservación y promoción de tradiciones gastronómicas como el Día del Taco y el Concurso de la Tortilla de Harina. La distinción fue recibida por Elizabeth García, quien durante casi dos décadas ha impulsado estos eventos que hoy forman parte de la identidad culinaria de la región. También fue reconocida la Harinera Miller por su trayectoria y aportación a la industria alimentaria del norte del país. Nos dicen que por algo muchos siguen sosteniendo que la mejor tortilla de harina... está en Monclova.

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