¿Has visto a Kenai? Buscan a perrito extraviado en Lomas de Zapalinamé, Saltillo

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Saltillo
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    ¿Has visto a Kenai? Buscan a perrito extraviado en Lomas de Zapalinamé, Saltillo
    Kenai se encuentra extraviado desde el jueves 27 de agosto; fue visto por última vez en la colonia Lomas de Zapalinamé. CORTESÍA

El perro, de aproximadamente un año y tamaño grande, desapareció el jueves 27 de agosto; su familia pide reportar cualquier avistamiento al 844 186 7623

Familiares de Kenai solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar al perro, que se encuentra extraviado desde el jueves 27 de agosto en Saltillo.

De acuerdo con la información, Kenai fue visto por última vez en la colonia Lomas de Zapalinamé, aunque la búsqueda se ha extendido hacia sectores cercanos al bulevar Otilio González ante la posibilidad de que se haya desplazado de la zona.

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El perro tiene aproximadamente un año de edad y, pese a ser joven, ya es de tamaño grande. Entre sus características más visibles se encuentra su pelaje color café oscuro y abundante.

$!El perro tiene aproximadamente un año, es de tamaño grande y se distingue por su pelaje café oscuro y abundante.
El perro tiene aproximadamente un año, es de tamaño grande y se distingue por su pelaje café oscuro y abundante. CORTESÍA

Según explicó su familia, responde al nombre de Kenai y tiene un temperamento dócil y tímido. También señalaron que no suele reaccionar de manera agresiva, información que puede resultar útil para quien llegue a encontrarlo o verlo en la calle.

La familia continúa buscándolo y pidió a quienes circulen por Lomas de Zapalinamé, el bulevar Otilio González y sectores aledaños mantenerse atentos ante cualquier posible avistamiento.

$!La familia de Kenai extendió su búsqueda hacia sectores cercanos al bulevar Otilio González y pidió reportar cualquier avistamiento al 844 186 7623.
La familia de Kenai extendió su búsqueda hacia sectores cercanos al bulevar Otilio González y pidió reportar cualquier avistamiento al 844 186 7623. CORTESÍA

Quien tenga información que permita ubicar a Kenai puede comunicarse con Carolina Soto al teléfono 844 186 7623.

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Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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