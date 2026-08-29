¿Has visto a Kenai? Buscan a perrito extraviado en Lomas de Zapalinamé, Saltillo
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El perro, de aproximadamente un año y tamaño grande, desapareció el jueves 27 de agosto; su familia pide reportar cualquier avistamiento al 844 186 7623
Familiares de Kenai solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar al perro, que se encuentra extraviado desde el jueves 27 de agosto en Saltillo.
De acuerdo con la información, Kenai fue visto por última vez en la colonia Lomas de Zapalinamé, aunque la búsqueda se ha extendido hacia sectores cercanos al bulevar Otilio González ante la posibilidad de que se haya desplazado de la zona.
El perro tiene aproximadamente un año de edad y, pese a ser joven, ya es de tamaño grande. Entre sus características más visibles se encuentra su pelaje color café oscuro y abundante.
Según explicó su familia, responde al nombre de Kenai y tiene un temperamento dócil y tímido. También señalaron que no suele reaccionar de manera agresiva, información que puede resultar útil para quien llegue a encontrarlo o verlo en la calle.
La familia continúa buscándolo y pidió a quienes circulen por Lomas de Zapalinamé, el bulevar Otilio González y sectores aledaños mantenerse atentos ante cualquier posible avistamiento.
Quien tenga información que permita ubicar a Kenai puede comunicarse con Carolina Soto al teléfono 844 186 7623.