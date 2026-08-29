Se desploma losa y aplasta Mustang en Saltillo

Una movilización de autoridades municipales y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes en la colonia Saltillo 2000, luego de que una losa de concreto se desplomara sobre un vehículo estacionado. El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mercado Juárez y Plaza Manuel Acuña, donde la estructura cayó sobre un automóvil Mustang modelo 1980.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la losa había sido construida recientemente y apenas dos días antes le habían retirado la cimbra y la madera utilizadas durante los trabajos. Los propietarios tenían previsto colocar sellador en la estructura cuando, de manera repentina, esta se desplomó y parte del concreto cayó directamente sobre el cofre del automóvil

Al momento del colapso no había personas sobre la losa, por lo que no se reportaron lesionados. El vehículo, sin embargo, resultó con daños tras recibir el impacto de los escombros. Después del incidente, los afectados solicitaron apoyo de vecinos y familiares para comenzar a retirar el material que quedó frente a la vivienda y sobre el automóvil.