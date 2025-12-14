¿Hay baches en tu colonia? Así los puedes reportar en Saltillo
El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la ciudadanía a reportar baches a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, mientras mantiene de forma permanente acciones de bacheo en colonias como La Madrid y Nueva Jerusalén
¿Hay baches en tu colonia o en la avenida que utilizas a diario? El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a reportar de manera directa cualquier daño en el pavimento a través del Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, como parte de la estrategia para atender de forma oportuna las afectaciones en las vialidades de la ciudad.
La administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González informó que, con base en los reportes ciudadanos, se mantienen acciones permanentes de bacheo en distintos sectores, a fin de ofrecer traslados más seguros y eficientes para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.
A través del programa “Aquí Andamos”, brigadas municipales acudieron recientemente a calles de la colonia La Madrid, donde se realizaron trabajos de reparación de pavimento dañado. Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública bacheó vialidades como Jorge Luis Borges, 10 de Mayo y 12 de Octubre, entre otras.
Las labores incluyeron la limpieza de las zonas intervenidas, el corte del pavimento deteriorado, el sellado y la reposición del material, priorizando los tramos con mayor flujo vehicular y aquellos con afectaciones provocadas por lluvias y el uso continuo.
De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo llevó a cabo acciones de bacheo en la colonia Nueva Jerusalén, donde brigadas municipales repararon diversos tramos de la carpeta asfáltica ubicados entre las calles Palestina, Egipto e Irak, en beneficio directo de las y los habitantes del sector.
El Gobierno Municipal reiteró que la participación ciudadana es clave para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial, por lo que invitó a la población a utilizar el canal de reporte “Saltillo Fácil”, con el fin de detectar y atender de manera más ágil los baches en colonias y avenidas de la ciudad.