¿Hay baches en tu colonia? Así los puedes reportar en Saltillo

¿Hay baches en tu colonia o en la avenida que utilizas a diario? El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a reportar de manera directa cualquier daño en el pavimento a través del Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, como parte de la estrategia para atender de forma oportuna las afectaciones en las vialidades de la ciudad.

La administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González informó que, con base en los reportes ciudadanos, se mantienen acciones permanentes de bacheo en distintos sectores, a fin de ofrecer traslados más seguros y eficientes para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.