Ruta Recreativa de Saltillo suma más de 470 mil asistentes en el año

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Ruta Recreativa de Saltillo suma más de 470 mil asistentes en el año
    Personas de todas las edades aprovecharon el circuito recreativo que se instala cada domingo. FOTO: CORTESÍA

Con más de 15 años de historia, la Ruta Recreativa de Saltillo se consolida como uno de los espacios dominicales más concurridos para la convivencia familiar

Como parte de una tradición que se mantiene viva desde hace más de 15 años, cientos de personas acudieron este domingo a disfrutar de la Ruta Recreativa de Saltillo, un espacio dominical que promueve la convivencia familiar, la activación física y el cuidado de la salud.

$!Familias saltillenses recorrieron el bulevar Venustiano Carranza durante la Ruta Recreativa dominical.
Familias saltillenses recorrieron el bulevar Venustiano Carranza durante la Ruta Recreativa dominical. FOTO: CORTESÍA

Familias completas, jóvenes, adultos mayores y personas acompañadas de sus mascotas recorrieron el circuito habilitado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Baja California y Canadá, ya fuera caminando, trotando, en bicicleta, patines o simplemente paseando.

Este programa se ha fortalecido desde el inicio de la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Díaz González, mediante la coordinación de diversas dependencias del Gobierno Municipal, con la Dirección de Salud Pública al frente, lo que ha permitido ampliar los servicios y actividades que se ofrecen de manera gratuita a la ciudadanía.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el presente año la Ruta Recreativa ha registrado una asistencia superior a las 470 mil personas, quienes han tenido acceso a programas de prevención, activación física y atención a la salud, consolidando este espacio como uno de los más importantes para el bienestar comunitario en la ciudad.

Durante la jornada de este domingo, elementos de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron con acciones de proximidad social, como parte de las estrategias permanentes para fortalecer la tranquilidad y la confianza entre autoridades y ciudadanía.

$!Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron labores de proximidad social durante la jornada.
Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron labores de proximidad social durante la jornada. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, la Dirección de Salud Pública Municipal ofreció servicios gratuitos de detección de diabetes e hipertensión, vacunación contra la influenza y atención preventiva para mascotas, mediante la aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitaciones.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación a la población para asistir a la Ruta Recreativa, la cual se mantendrá activa durante el periodo vacacional decembrino en su horario habitual, de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

