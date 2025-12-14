Ruta Recreativa de Saltillo suma más de 470 mil asistentes en el año

Como parte de una tradición que se mantiene viva desde hace más de 15 años, cientos de personas acudieron este domingo a disfrutar de la Ruta Recreativa de Saltillo , un espacio dominical que promueve la convivencia familiar, la activación física y el cuidado de la salud.

Familias completas, jóvenes, adultos mayores y personas acompañadas de sus mascotas recorrieron el circuito habilitado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Baja California y Canadá, ya fuera caminando, trotando, en bicicleta, patines o simplemente paseando.

Este programa se ha fortalecido desde el inicio de la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Díaz González, mediante la coordinación de diversas dependencias del Gobierno Municipal, con la Dirección de Salud Pública al frente, lo que ha permitido ampliar los servicios y actividades que se ofrecen de manera gratuita a la ciudadanía.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el presente año la Ruta Recreativa ha registrado una asistencia superior a las 470 mil personas, quienes han tenido acceso a programas de prevención, activación física y atención a la salud, consolidando este espacio como uno de los más importantes para el bienestar comunitario en la ciudad.

Durante la jornada de este domingo, elementos de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron con acciones de proximidad social, como parte de las estrategias permanentes para fortalecer la tranquilidad y la confianza entre autoridades y ciudadanía.