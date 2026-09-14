Hombre acaba con su vida en el baño de su casa, en Saltillo

Un hombre de 56 años fue localizado sin vida la tarde de este lunes en el área de baño de su propio domicilio ubicado en la colonia Jardines Coloniales.

La víctima ha sido identificada como Tomás Antonio N., el cual contaba con la edad de 56 años. Todo ocurrió cerca de las dos de la tarde. Oralia N., empleada doméstica, dijo laborar desde hace más de tres años en el domicilio.

Al llegar observó que la puerta del baño se encontraba abierta y, al tratar de cerrarla, encontró a su patrón colgado sobre la regadera.

Solicitó ayuda inmediata al número de emergencias 911 para que acudiera una ambulancia. Fueron paramédicos de la estación de bomberos quienes brindaron atención y confirmaron que ya presentaba rigidez.