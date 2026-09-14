Hombre acaba con su vida en el baño de su casa, en Saltillo
COMPARTIR
Dejó un recado póstumo, el cual fue asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE)
Un hombre de 56 años fue localizado sin vida la tarde de este lunes en el área de baño de su propio domicilio ubicado en la colonia Jardines Coloniales.
La víctima ha sido identificada como Tomás Antonio N., el cual contaba con la edad de 56 años. Todo ocurrió cerca de las dos de la tarde. Oralia N., empleada doméstica, dijo laborar desde hace más de tres años en el domicilio.
Al llegar observó que la puerta del baño se encontraba abierta y, al tratar de cerrarla, encontró a su patrón colgado sobre la regadera.
Solicitó ayuda inmediata al número de emergencias 911 para que acudiera una ambulancia. Fueron paramédicos de la estación de bomberos quienes brindaron atención y confirmaron que ya presentaba rigidez.
Informaron que el hombre utilizó una banda color blanca con la que se ahorcó y como punto de apoyo fue la tubería de la regadera. Para subir usó como escalón un contenedor de plástico y como indicio se recolectó una nota sobre la puerta del baño, pero no se dio a conocer el texto.
La hija del fallecido, Silvana N., fue la que realizó la identificación ante las autoridades de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC). Servicios periciales inició el procesamiento del lugar que tuvo una duración aproximada de dos horas.
Luego de realizarse las diligencias correspondientes, ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al servicio médico forense, (Semefo).