Detienen a 15 personas por ingerir alcohol en la vía pública en Saltillo; suman 269 detenciones

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    Detienen a 15 personas por ingerir alcohol en la vía pública en Saltillo; suman 269 detenciones
    Los 15 arrestos recientes se suman a las 254 detenciones registradas durante los seis fines de semana anteriores. CORTESÍA

Las detenciones ocurrieron en Sierras del Sur, La Herradura, Los Valdez y la Zona Centro

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de 15 personas durante este fin de semana por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, con lo que suman 269 arrestos desde el inicio del operativo implementado para inhibir esta práctica.

Las detenciones más recientes se realizaron en las colonias Sierras del Sur, La Herradura y Los Valdez, así como en la Zona Centro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/operativo-conjunto-deja-26-detenidos-en-ramos-arizpe-ND23469307

De acuerdo con la corporación, estos 15 casos se suman a las 254 detenciones registradas durante los seis fines de semana anteriores, como parte de las acciones para concientizar a la población y erradicar el consumo de alcohol en las calles.

“La indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González ha sido muy clara. Al momento suman 269 personas detenidas y no bajaremos la guardia en este operativo que encabeza la Policía Municipal y en el que participan elementos de los distintos agrupamientos”, señaló Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a evitar el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y pidió reportar a quienes incurran en esta práctica a través de las líneas de atención de la Comisaría de Seguridad.

“Como siempre lo decimos, Saltillo es la capital más segura del país gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, pero en especial con la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/videovigilancia-del-c2-permite-detener-a-12-personas-en-saltillo-FN23486344

“Por ello, las y los invito a poner su granito de arena; en este caso, no consumir bebidas embriagantes en la vía pública y a reportar a quien lo haga. Porque al final, este operativo es para brindar un ambiente más seguro para todas y todos al interior de las colonias de Saltillo”, dijo Garza Félix.

La Comisaría señaló que el operativo continuará con la participación de elementos de los distintos agrupamientos de la Policía Municipal.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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