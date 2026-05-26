Hombre acusado de abusar de su hijastra, muere en hospital de Saltillo

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Saltillo
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    Hombre acusado de abusar de su hijastra, muere en hospital de Saltillo
    Autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo.
    Hombre acusado de abusar de su hijastra, muere en hospital de Saltillo

Investigan si las causas fueron los golpes que le ocasionaron el cuñado y el yerno la tarde del 24 de mayo

Un hombre acusado del delito de abuso sexual murió en las instalaciones del Hospital General, luego de ser presuntamente agredido a golpes por familiares de la víctima.

El hecho provocó la movilización de elementos de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De manera inmediata, las autoridades ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo de Jaime N. hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). A simple vista, el hombre presentaba lesiones en los labios, en la base del cráneo y escoriaciones en los codos.

De acuerdo con informes extraoficiales, el domingo 24 de mayo, Jaime, de 47 años, fue sorprendido presuntamente realizando tocamientos a su hijastra de 14 años de edad.

Los hechos habrían ocurrido al interior de un domicilio ubicado en la calle Veintisiete, en la colonia Mirasierra. La denuncia fue presentada por su esposa, identificada como Erika N., quien señaló ante las autoridades que su hijo y su yerno salieron en busca del presunto agresor con la intención de golpearlo.

Al llegar a un terreno baldío, Jaime sufrió una caída. Además, existen imágenes fotográficas, actualmente en poder de la FGE, en las que el hombre aparece con sangrado reciente en la boca.

También se le detectaron heridas anteriores en las orejas. Posteriormente, fue detenido y trasladado a las celdas municipales, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Durante la mañana de este martes, el detenido manifestó sentirse mal de salud; además, padecía epilepsia y cirrosis hepática.

Inicialmente fue trasladado en ambulancia al área de urgencias de la Cruz Roja, donde el médico de guardia determinó enviarlo al Hospital General.

El hombre ingresó politraumatizado a la cama número dos del nosocomio, donde, según los primeros reportes, sufrió tres infartos que finalmente le provocaron la muerte.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudirán al lugar de la agresión para realizar las diligencias e inspecciones correspondientes.

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