Proponen estímulos fiscales para impulsar primer empleo y regularización de negocios en Coahuila

La propuesta plantea modificar los artículos 30 y 31 de la legislación estatal para que las empresas no paguen durante 6 meses el impuesto correspondiente al salario de personas menores de 25 años cuando se trate de su primer empleo.

Con el fin de incentivar la contratación de jóvenes y promover la regularización de negocios que operan en la informalidad, la diputada Zulmma Guerrero, de UDC, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda estatal para establecer estímulos fiscales relacionados con el Impuesto Sobre Nóminas.

Asimismo, la iniciativa plantea exentar durante tres meses del pago de este impuesto a personas físicas y morales que se registren por primera vez ante el Registro Estatal de Contribuyentes o que retomen actividades después de permanecer inactivas por al menos tres años.

De acuerdo con la exposición de motivos, actualmente la legislación estatal no contempla incentivos fiscales específicos para fomentar la incorporación de jóvenes al mercado laboral ni para impulsar la regularización empresarial.

La legisladora argumentó que en Coahuila existen alrededor de 54 mil 500 negocios informales y señaló que diversos estudios muestran que los incentivos fiscales pueden reducir la informalidad al disminuir los costos de incorporarse a la formalidad.

La propuesta señala que muchos micronegocios consideran elevados los impuestos y costos administrativos en comparación con sus ingresos, además de percibir pocos beneficios inmediatos al formalizarse.

En materia laboral, la iniciativa destaca que, aunque la tasa general de desempleo en Coahuila fue de 3.5 por ciento durante el primer trimestre de 2025, el desempleo juvenil entre personas de 15 a 29 años se estima entre 6 y 7 por ciento, por encima del promedio nacional.

La reforma establece además que las empresas deberán reportar en sus declaraciones fiscales el número de jóvenes contratados bajo este esquema, así como la información correspondiente de los trabajadores beneficiados.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para su análisis y discusión.