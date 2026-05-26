Diputada pide revisar juegos infantiles en escuelas tras muerte de niño en Monclova

Luego de la muerte de un niño de seis años en un jardín de niños de Monclova, la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso local, pidió realizar revisiones exhaustivas a los juegos infantiles en escuelas y preescolares de todo el estado. El menor perdió la vida luego de que presuntamente una parte del columpio en el que jugaba se desprendiera, provocando que cayera y se golpeara en la cabeza. La tragedia ocurrió dentro del plantel educativo y generó consternación entre padres de familia y comunidad escolar.

La legisladora señaló que este caso debe abrir una reflexión sobre las condiciones de infraestructura en los planteles educativos y sobre la necesidad de fortalecer las medidas preventivas para evitar nuevos accidentes. Advirtió que en muchas escuelas existen juegos infantiles con décadas de antigüedad que continúan utilizándose pese al desgaste acumulado con el paso del tiempo. Aunque padres de familia y docentes suelen realizar labores de mantenimiento básico, dijo que eso no garantiza que las estructuras sean completamente seguras. Hernández sostuvo que el objetivo principal debe ser prevenir más incidentes y llamó a las autoridades educativas a inspeccionar no solo jardines de niños, sino también escuelas primarias donde existen este tipo de instalaciones recreativas. Recordó que esta es la segunda tragedia relacionada con infraestructura escolar registrada durante el actual ciclo escolar en Coahuila. En octubre de 2025, un menor murió tras el colapso de una estructura en construcción en una primaria del ejido San Miguel.

A raíz de ese caso, autoridades educativas realizaron revisiones a techumbres y obras mayores construidas con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra. Ahora, la diputada pidió ampliar esas inspecciones hacia los juegos infantiles. “Así como se hizo hace unos meses la revisión exhaustiva a la construcción de techumbres, hoy les pedimos que también lo realicen con los juegos que están en todos los jardines de niños y en el nivel de primaria”, expresó.

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