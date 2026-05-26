Diputada pide revisar juegos infantiles en escuelas tras muerte de niño en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Diputada pide revisar juegos infantiles en escuelas tras muerte de niño en Monclova
    La legisladora, Magaly Hernández, advirtió que muchos planteles mantienen juegos infantiles con años de antigüedad y desgaste acumulado. HOMERO SÁNCHEZ

Magaly Hernández llamó a inspeccionar columpios y estructuras en jardines de niños y primarias para prevenir accidentes

Luego de la muerte de un niño de seis años en un jardín de niños de Monclova, la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso local, pidió realizar revisiones exhaustivas a los juegos infantiles en escuelas y preescolares de todo el estado.

El menor perdió la vida luego de que presuntamente una parte del columpio en el que jugaba se desprendiera, provocando que cayera y se golpeara en la cabeza. La tragedia ocurrió dentro del plantel educativo y generó consternación entre padres de familia y comunidad escolar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/suspenden-clases-por-dos-dias-tras-muerte-de-menor-continuan-investigaciones-en-kinder-de-monclova-BN20961264

La legisladora señaló que este caso debe abrir una reflexión sobre las condiciones de infraestructura en los planteles educativos y sobre la necesidad de fortalecer las medidas preventivas para evitar nuevos accidentes.

Advirtió que en muchas escuelas existen juegos infantiles con décadas de antigüedad que continúan utilizándose pese al desgaste acumulado con el paso del tiempo. Aunque padres de familia y docentes suelen realizar labores de mantenimiento básico, dijo que eso no garantiza que las estructuras sean completamente seguras.

Hernández sostuvo que el objetivo principal debe ser prevenir más incidentes y llamó a las autoridades educativas a inspeccionar no solo jardines de niños, sino también escuelas primarias donde existen este tipo de instalaciones recreativas.

Recordó que esta es la segunda tragedia relacionada con infraestructura escolar registrada durante el actual ciclo escolar en Coahuila. En octubre de 2025, un menor murió tras el colapso de una estructura en construcción en una primaria del ejido San Miguel.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/terror-y-desesperacion-en-primaria-de-monclova-lapiz-queda-incrustado-en-la-pierna-de-una-alumna-BN20962074

A raíz de ese caso, autoridades educativas realizaron revisiones a techumbres y obras mayores construidas con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra. Ahora, la diputada pidió ampliar esas inspecciones hacia los juegos infantiles.

“Así como se hizo hace unos meses la revisión exhaustiva a la construcción de techumbres, hoy les pedimos que también lo realicen con los juegos que están en todos los jardines de niños y en el nivel de primaria”, expresó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila: La agenda de junio

Coahuila: La agenda de junio
true

Andy: El junior fracasado

true

POLITICÓN: ¿Por qué nadie sanciona a Óscar Nájera y su campaña de excesos?
Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento de los hechos luego de que el lesionado ingresara de emergencia a una clínica del IMSS.

Abuelo le dispara a su nieto tras discusión y lo deja grave en Ramos Arizpe

La caída de un poste de energía eléctrica durante la tormenta registrada en la madrugada dejó fuera de operación parte de la captación Zapalinamé, afectando el suministro de agua en diversos sectores del suroriente de Saltillo.

Colapso de poste de CFE deja sin agua a 24 colonias del suroriente de Saltillo
El primer juego se disputará este martes 26 de mayo a las 7:30 de la noche.

¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?
Trabajadores de salud desinfectan un mercado en Bunia, República Democrática del Congo, mientras el brote de ébola apenas comienza a organizarse y la ayuda internacional es limitada.

En la ciudad del centro de la crisis del ébola, ‘el virus nos lleva mucha ventaja’
Esta situación, agravada por las sanciones estadounidenses al suministro de petróleo extranjero y el deterioro de la red eléctrica nacional, golpea con dureza a Cuba.

Los cubanos cocinan con carbón y leña para sobrevivir durante la crisis energética