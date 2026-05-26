Harrison Barnes donará 100 mil dólares para rehabilitar plazas en Saltillo

El recurso, equivalente a cerca de 2 millones de pesos, será destinado a obras de mejora en plazas de las colonias Satélite Sur y Parajes de Santa Elena.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, anunció que el jugador de la NBA, Harrison Barnes, visitará la ciudad durante junio para respaldar la rehabilitación de espacios públicos con una donación de 100 mil dólares.

“Pues es un monto ahí, él está apoyando alrededor de 100 mil dólares. Estamos hablando de casi alrededor de 2 millones de pesos”, señaló el edil.

Díaz González explicó que además de la aportación económica del basquetbolista, distintas empresas locales participarán en el proyecto mediante la instalación de juegos infantiles y equipamiento urbano.

El alcalde recordó que Barnes ya había colaborado anteriormente con Saltillo en la rehabilitación de la plaza Mirasierra Spurs, espacio enfocado en la convivencia familiar y la activación deportiva.

Indicó que el objetivo de estas acciones es fortalecer el uso de espacios públicos y fomentar actividades recreativas y deportivas entre niñas, niños y jóvenes.

“Nosotros lo que estamos buscando es cómo los espacios públicos sean tomados por la familia, por los jóvenes y por los niños, en el sentido de seguir promocionando el deporte”, comentó.