Saltillo: ‘Luisa se encontraba en una condición emocional grave que la llevó a tomar la decisión: jueza

El caso ha cobrado relevancia mediática debido a la exigencia de la familia de Luisa para que la muerte de la joven, ocurrida el pasado 12 de mayo, sea juzgada bajo el protocolo de feminicidio y no como un suicidio.

En una audiencia que se prolongó por más de dos horas en el Centro de Justicia Penal, la jueza de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Aarón, expareja de Luisa, por el delito de violencia familiar física y psicológica agravada, y cambió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al uso de dispositivo electrónico.

UN HISTORIAL DE ABUSOS

La señora Sandra, madre de Luisa, denunció que su hija vivió un ambiente de violencia durante siete años.

Según los testimonios presentados en la audiencia, ya existían denuncias previas con fecha del 16 de mayo de 2021, las cuales no impidieron que las agresiones continuaran.

Entre los hechos revelados durante el proceso, se mencionó que el imputado no permitía que Luisa desarrollara su vida de manera independiente. Presuntamente utilizaba una enfermedad de transmisión sexual para coartar su libertad.

El día del fallecimiento de Luisa, una vecina relató haber escuchado gritos y a la hija de la pareja exclamar que Aarón le estaba pegando a su madre.

Estos antecedentes motivaron a la familia a realizar una manifestación el pasado sábado con el cierre del bulevar Fundadores, exigiendo que la Fiscalía General del Estado no diera cierre al asunto.

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Durante la audiencia de vinculación, que inició al mediodía con una sala llena, la jueza determinó que existe la probabilidad de que Aarón sea responsable de ejercer violencia psíquica y física durante el tiempo que duró la relación de concubinato.

En su resolución, la juzgadora señaló que Luisa se encontraba en una condición emocional grave derivada de los abusos, lo que la habría llevado a tomar la decisión de quitarse la vida.

Se indicó que dentro de los abusos físicos se incluyen lesiones con cicatriz permanente.

La decisión de la jueza fue cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa. En entrevista, la madre de Luisa indicó que, aunque esté fuera de prisión, lo importante es que está vinculado a proceso.