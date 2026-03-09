Hombre en estado de ebriedad cae en la calle y pierde la vida, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Hombre en estado de ebriedad cae en la calle y pierde la vida, en Saltillo
    Vecinos intentaron reanimarlo, pero ya no contaba con signos vitales.
    Hombre en estado de ebriedad cae en la calle y pierde la vida, en Saltillo

Se pegó en la cabeza, lo que acabó con su vida en plenas calles de la colonia San Nicolás de los Berros

Un hombre que se encontraba tomando cerveza en la calle sufrió una caída que terminó por costarle la vida.

Todo ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando Héctor Hernández Hernández, de 50 años de edad, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en el cruce de las calles Arroyo Negro y Tabla de Alfalfa, en la colonia San Nicolás de los Berros.

Tras sufrir la caída, se golpeó directamente en la cabeza, a la altura del cráneo, quedando inconsciente. Vecinos intentaron auxiliarlo y, al ver que no respondía a los llamados, pensaron que se encontraba en estado de ebriedad. Posteriormente lo cargaron y lo llevaron hasta la puerta de su casa, ubicada sobre la calle Arroyo Negro.

TE PUEDE INTERESAR: Muere mujer tras caer a un barranco, en la carretera Saltillo-Monclova

La intención era que sus familiares lo ingresaran a dormir; sin embargo, comenzó a sangrar, por lo que no tuvieron más remedio que solicitar una ambulancia. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lamentablemente confirmaron el fallecimiento del hombre.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar, donde realizaron el acordonamiento correspondiente. Las autoridades clasificaron la muerte como accidental y solicitaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales y federales iniciaron el operativo 2026 de combate y prevención de incendios forestales con brigadas especializadas, aeronaves y tecnología para proteger las zonas serranas de Coahuila.

Arranca Coahuila operativo 2026 contra incendios forestales
La legisladora señaló que la utilización de imágenes alusivas a funcionarios públicos en material de promoción política podría contravenir disposiciones en materia electoral.

Señala presidenta del Congreso de Coahuila propaganda con silueta de Sheinbaum
La ampliación de la carretera a Derramadero, que actualmente registra un avance cercano al 70 por ciento, podría concluir hasta noviembre de este año, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Para noviembre, entrega de la carretera Saltillo-Zacatecas (tramo a Derramadero)
La presencia de elementos de policía durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo generó debate en redes sociales entre asistentes y colectivas participantes.

¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate
Agrupaciones de danza folklórica se presentaron en el Paseo Capital durante el espectáculo “Mujeres que Danzan”, evento que reunió a familias y visitantes en el Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo impulsa cultura en calles y colonias con danza, arte urbano y talleres para familias

Bajo el cobijo de Sheinbaum

Bajo el cobijo de Sheinbaum
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)