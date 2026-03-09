Hombre en estado de ebriedad cae en la calle y pierde la vida, en Saltillo

Un hombre que se encontraba tomando cerveza en la calle sufrió una caída que terminó por costarle la vida.

Todo ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando Héctor Hernández Hernández, de 50 años de edad, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en el cruce de las calles Arroyo Negro y Tabla de Alfalfa, en la colonia San Nicolás de los Berros.

Tras sufrir la caída, se golpeó directamente en la cabeza, a la altura del cráneo, quedando inconsciente. Vecinos intentaron auxiliarlo y, al ver que no respondía a los llamados, pensaron que se encontraba en estado de ebriedad. Posteriormente lo cargaron y lo llevaron hasta la puerta de su casa, ubicada sobre la calle Arroyo Negro.

TE PUEDE INTERESAR: Muere mujer tras caer a un barranco, en la carretera Saltillo-Monclova

La intención era que sus familiares lo ingresaran a dormir; sin embargo, comenzó a sangrar, por lo que no tuvieron más remedio que solicitar una ambulancia. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lamentablemente confirmaron el fallecimiento del hombre.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar, donde realizaron el acordonamiento correspondiente. Las autoridades clasificaron la muerte como accidental y solicitaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley.