Pierde hombre la vida tras machetazo, al sur de Saltillo; hay un detenido

El hallazgo de un hombre sin vida en un camino de terracería ubicado sobre la calle Juan Larios, en la colonia 10 de Mayo, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad durante la madrugada, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando por medio de grupos de seguridad se reportó un cuerpo, el cual se encontraba sobre un camino de terracería ubicado sobre la calle Juan Larios, en su cruce con la prolongación Francisco de Urdiñola. TE PUEDE INTERESAR: Auto sale volando y termina sobre otro, al sur de Saltillo; hay dos lesionados

Hasta el sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar al sitio visualizaron el cuerpo de un hombre, el cual presentó una herida en el cráneo, mismo que ya no contaba con signos vitales. De manera inmediata se entrevistaron con los vecinos, quienes les indicaron que un grupo de tres personas habría golpeado al hoy occiso. Presuntamente, gracias a una foto, los oficiales lograron hacer la detención de un presunto responsable cuando patrullaban la zona.

El área fue acordonada a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado, mientras que familiares fueron arribando al lugar de los hechos. De manera extraoficial, trascendió que la víctima presentaba lesiones en la cabeza, las cuales presuntamente habrían sido provocadas con un machete.

Testigos señalaron que tres hombres habrían estado golpeando a la víctima, mientras que una vecina del sector afirmó haber escuchado los gritos del hombre momentos antes del hallazgo. Tras terminar los trabajos de peritaje, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, la cual formará parte de la carpeta de investigación que mantienen abierta las autoridades para esclarecer el caso.