Saltillo
/ 8 marzo 2026
    Pierde hombre la vida tras machetazo, al sur de Saltillo; hay un detenido
    Elementos de seguridad acordonaron el camino de terracería en la colonia 10 de Mayo tras el hallazgo del cuerpo. MARTÍN ROJAS

Testigos señalaron que tres hombres habrían estado golpeando a la víctima momentos antes de que fuera localizada sin vida en el camino de terracería de la colonia 10 de Mayo

El hallazgo de un hombre sin vida en un camino de terracería ubicado sobre la calle Juan Larios, en la colonia 10 de Mayo, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad durante la madrugada, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando por medio de grupos de seguridad se reportó un cuerpo, el cual se encontraba sobre un camino de terracería ubicado sobre la calle Juan Larios, en su cruce con la prolongación Francisco de Urdiñola.

$!Autoridades realizaron labores de peritaje en el cruce de Juan Larios y prolongación Francisco de Urdiñola.
Autoridades realizaron labores de peritaje en el cruce de Juan Larios y prolongación Francisco de Urdiñola. MARTÍN ROJAS

Hasta el sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar al sitio visualizaron el cuerpo de un hombre, el cual presentó una herida en el cráneo, mismo que ya no contaba con signos vitales.

De manera inmediata se entrevistaron con los vecinos, quienes les indicaron que un grupo de tres personas habría golpeado al hoy occiso. Presuntamente, gracias a una foto, los oficiales lograron hacer la detención de un presunto responsable cuando patrullaban la zona.

$!El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley y continuar con las investigaciones.
El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley y continuar con las investigaciones. MARTÍN ROJAS

El área fue acordonada a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado, mientras que familiares fueron arribando al lugar de los hechos.

De manera extraoficial, trascendió que la víctima presentaba lesiones en la cabeza, las cuales presuntamente habrían sido provocadas con un machete.

$!Vecinos del sector reportaron el hecho durante la madrugada a través de grupos de seguridad.
Vecinos del sector reportaron el hecho durante la madrugada a través de grupos de seguridad. MARTÍN ROJAS

Testigos señalaron que tres hombres habrían estado golpeando a la víctima, mientras que una vecina del sector afirmó haber escuchado los gritos del hombre momentos antes del hallazgo.

Tras terminar los trabajos de peritaje, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, la cual formará parte de la carpeta de investigación que mantienen abierta las autoridades para esclarecer el caso.

