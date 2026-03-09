Muere mujer tras caer a un barranco, en la carretera Saltillo-Monclova

Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Los sobrevivientes fueron rescatados del fondo del barranco.
Hay dos personas más lesionadas y ocurrió en el kilómetro 21, tras caer a una profundidad de 90 metros

Una mujer perdió la vida, mientras que su hija y su esposo resultaron lesionados tras una salida de camino con volcadura ocurrida la tarde de este lunes, a orillas de la carretera a Monclova.

Al lugar acudió personal de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron labores de rescate y lograron sacar a los sobrevivientes. La camioneta en la que viajaban, una Mercury Mountaineer, cayó a un barranco de aproximadamente 90 metros de profundidad.

El percance ocurrió cuando el conductor, Javier Aranda de la Cruz, de 49 años de edad, se dirigía del ejido Salitrillo hacia Ramos Arizpe, Coahuila. Al llegar a una curva cerrada ubicada en el kilómetro 22, muy cerca de la presa Palo Blanco, perdió el control de la unidad y salió del camino.

Primero se impactó contra un señalamiento vial, el cual derribó, y posteriormente cayó al barranco. Al conductor lo acompañaban su esposa, María del Rosario Espinosa Ramírez, de 42 años de edad, y su hija, Britany Daena N., de tan solo 12 años de edad.

La copiloto fue declarada sin vida por los paramédicos, mientras que los lesionados fueron abordados en ambulancias y trasladados a la Clínica 2 del Seguro Social, en Saltillo. Personal de la Guardia Nacional mantuvo bloqueado un carril de circulación para facilitar las labores de rescate.

En tanto, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el levantamiento del cuerpo, así como su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

