Hombre llega sin vida a la estación de bomberos de Saltillo

Saltillo
/ 27 enero 2026
    El hombre fue atendido por paramédicos de la central de bomberos.

No presentó huellas de violencia y para la Fiscalía fue muerte natural

Un sexagenario no soportó las enfermedades que padecía y, al ser llevado a la estación poniente de Bomberos, fue declarado sin vida.

Se trató de José Santos N., de 64 años de edad, quien residía al sur de Saltillo. De acuerdo con sus familiares, el hombre comenzó a sentirse mal desde la mañana del martes, ya que padecía diabetes e hipertensión. Ante la situación, su hija tomó la decisión de trasladarlo a recibir atención médica a una clínica, a bordo de una camioneta Voyager.

Durante el trayecto al hospital, el hombre perdió el conocimiento, por lo que la familia desvió su ruta hacia la estación de Bomberos ubicada en el cruce de las calles Felipe Berriozábal y Miguel Negrete, en la colonia Guayulera. A pesar de que los paramédicos le brindaron atención, nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Tras ser declarado sin vida, se solicitó la presencia de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Únicamente se procedió a que Servicios Periciales verificara el cuerpo y, al no presentar huellas de violencia, no fue necesario practicarle la autopsia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la expedición del certificado de defunción.

