Hombre muere de camino al hospital, en Saltillo

Un hombre que era trasladado en una camioneta a la Clínica Dos del Seguro Social no logró ser ingresado al área de urgencias y fue declarado sin vida.

Todo ocurrió cerca de las 2:30 de la tarde, cuando Emilio N., de 88 años de edad, comenzó a sentirse mal dentro de su domicilio, ubicado en la avenida Géminis, en la colonia La Florencia, al poniente de Saltillo.

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A petición de su hija, María Hernández, el hombre fue abordado en una camioneta Hyundai color blanco. Recorrieron varios kilómetros para llevarlo a recibir atención médica en la Clínica Dos del Seguro Social. Al llegar y estacionarse en el acceso a urgencias del centro médico, ubicado en la colonia Kiosco, un grupo de enfermeros salió para brindarle ayuda.

Con el apoyo de una médica internista, el adulto mayor fue declarado sin vida por causas naturales, por lo que se solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). No fue necesario trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), ya que se tramitó el certificado de defunción correspondiente.