Hallan cuerpo sin vida de Eduardo Ochoa, tras haber pagado el rescate

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México
/ 25 marzo 2026
    Hallan cuerpo sin vida de Eduardo Ochoa, tras haber pagado el rescate
    Encuentran sin vida a Eduardo Ochoa en playa Boca de Apiza, Michoacán Vanguardia

Eduardo Ochoa Arias era empresario de Ochoa Products, dedicada al comercio de plátanos.

El 25 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Eduardo Ochoa Arias, productor de plátano en Colima. El descubrimiento ocurre 11 días después de haber sido notificado como secuestrado en el municipio de Cerro de Ortega.

Los familiares confirmaron y la noticia fue anunciada durante una misa, por su pronta localización.

Es un hecho, han identificado el cuerpo de Edy, le pedimos a Dios que nos conceda el don de la paz en este tiempo difícil y fortaleza para saberlo sobrellevar. He ofrecido esta santa misa también con esta intención en el corazón, que Dios le conceda el descanso eterno’ comentó el sacerdote Ashel, quien también es familiar de la víctima.

Se reportó que el secuestro ocurrió el 13 de marzo. Los autores del crimen contactaron a los familiares de la víctima y exigieron dinero para su liberación. La familia logró pagar el rescate, pero aun así, Eduardo Ochoa Arias fue encontrado sin vida.

El cuerpo de Ochoa fue hallado en la playa Boca de Apiza, Michoacán, a 15 minutos de donde fue secuestrado.

La empresa Ochoa Products también confirmó la muerte del empresario. En sus redes sociales agradeció a la población de Tecomán por haber participado en diversas movilizaciones de búsqueda.

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La Asociación de Productores de Plátano Coahuayana dará un homenaje de despedida de cuerpo presente, en las instalaciones de la agrupación.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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