Hallan cuerpo sin vida de Eduardo Ochoa, tras haber pagado el rescate

El 25 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Eduardo Ochoa Arias, productor de plátano en Colima. El descubrimiento ocurre 11 días después de haber sido notificado como secuestrado en el municipio de Cerro de Ortega.

Los familiares confirmaron y la noticia fue anunciada durante una misa, por su pronta localización.

‘Es un hecho, han identificado el cuerpo de Edy, le pedimos a Dios que nos conceda el don de la paz en este tiempo difícil y fortaleza para saberlo sobrellevar. He ofrecido esta santa misa también con esta intención en el corazón, que Dios le conceda el descanso eterno’ comentó el sacerdote Ashel, quien también es familiar de la víctima.

Se reportó que el secuestro ocurrió el 13 de marzo. Los autores del crimen contactaron a los familiares de la víctima y exigieron dinero para su liberación. La familia logró pagar el rescate, pero aun así, Eduardo Ochoa Arias fue encontrado sin vida.

El cuerpo de Ochoa fue hallado en la playa Boca de Apiza, Michoacán, a 15 minutos de donde fue secuestrado.

La empresa Ochoa Products también confirmó la muerte del empresario. En sus redes sociales agradeció a la población de Tecomán por haber participado en diversas movilizaciones de búsqueda.